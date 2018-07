Trump: EL teeb meile äritegemise võimatuks, aga tahab, et me neid NATO-s kaitseksime ja selle kinni maksaksime

USA president Donald Trump võttis NATO tippkohtumise eel taas teravalt sõna eurooplaste aadressil, süüdistades neid rahaliste kohustuste täitmata jätmises NATO-s ja USA-l Euroopas äritegemise võimatuks muutmises.

„Paljudel riikidel NATO-s, mille kaitsmist meilt oodatakse, ei jää puudu mitte ainult praeguse kaheprotsendise kohustuse täitmisest (mis on madal), vaid nad on ka palju aastaid olnud hoolimatud maksetel, mida pole tehtud. Kas nad maksavad USA-le tagasi?” küsis Trump esimeses säutsus.

Many countries in NATO, which we are expected to defend, are not only short of their current commitment of 2% (which is low), but are also delinquent for many years in payments that have not been made. Will they reimburse the U.S.? — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) July 10, 2018

„Euroopa Liit muudab meie farmeritele ja töölistele ja ettevõtetele Euroopas äritegemise võimatuks (USA-l on 151 miljardi dollarine kaubanduspuudujääk) ja siis tahavad nad, et me neid rõõmsalt NATO kaudu kaitseksime ja kenasti selle eest maksaksime. See lihtsalt ei tööta!” teatas Trump.

The European Union makes it impossible for our farmers and workers and companies to do business in Europe (U.S. has a $151 Billion trade deficit), and then they want us to happily defend them through NATO, and nicely pay for it. Just doesn’t work! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) July 10, 2018

Euroopa Ülemkogu president Donald Tusk oli varem omalt poolt Twitteris Trumpi poole pöördunud.