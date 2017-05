Trump EL-i juhtidele: sakslased on pahad, väga pahad

USA president Donald Trump kritiseeris Brüsselis Euroopa Liidu juhtidega kohtudes väga teravalt Saksamaad. Ajakiri Der Spiegel uuris osavõtnute ringkonnast välja kriitika täpse sõnastuse.

„The Germans are bad, very bad (Sakslased on pahad, väga pahad),“ kaebas Trump Saksamaa kaubandusülejäägist rääkides, teatab Der Spiegel.

„Vaadake neid miljoneid autosid, mida nad USA-s müüvad. Kohutav. Me lõpetame selle,“ lisas Trump Der Spiegeli teatel.

Euroopa Komisjoni president Jean-Claude Juncker asus kohtumisel Saksamaa poolele ja vaidles Trumpile vastu. Junckeri sõnul on vabakaubandus kasulik kõigi jaoks. Kohtumisest osavõtnu sõnul oli Junckeri toon sõbralik, aga oma asjale jäi ta kindlaks.

Saksa ajalehe Süddeutsche Zeitung teatel kohutas Euroopa Liidu esindajaid eriti see, kui vähe on ameeriklastel kaubanduspoliitikast aimu. Külalised ei teadnud näiteks, et Euroopa Liidu riigid sõlmivad kaubandusleppeid ainult ühiselt. Trumpi majandusnõunik Gary Cohn ütles aga allikate sõnul kohtumisel, et USA ja Saksamaa vahel on teistsugused tollitariifid kui USA ja Belgia vahel.

Saksamaa ekspordib juba aastaid rohkem kui impordib. Trump on selle ülejäägi juba varem jutuks võtnud. Juba enne presidendiametisse astumist oli ta intervjuus ajalehele Bild kriitiline. „Ma ütleksin BMW-le, et kui nad ehitavad Mehhikosse tehase ja tahavad autosid ilma 35-protsendise maksuta USA-sse müüa, võivad nad selle unustada,“ kuulutas Trump.