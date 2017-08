Trump eitas rassistide ja Charlottesville’i ohvri võrdsustamist ning süüdistas kaasvabariiklast jälgis vales

USA president Donald Trump andis neljapäeval vastulöögi oma enda parteist tulnud kriitikale tema reageeringule Charlottesville’i rünnakule, väites, et ei ole pannud võrdusmärki valgete rassistide ja vastumeeleavaldajate vahele.

Trump nimetas kaasvabariiklasest senaatori Lindsey Grahami päev varem tehtud avaldust „jälgiks valeks“.

„Avalikkuse tähelepanu otsiv Lindsey Graham kuulutas valelikult, et ma ütlesin, et KKK, neonatsid & valgete ülemvõimu pooldajad on moraalselt samaväärsed selliste inimestega nagu pr Heyer (Charlottesville’is hukkunud vastumeeleavaldaja Heather Heyer – toim). Selline jälk vale. Ta võib oma suurvõidu valimistel unustada. Lõuna-Carolina rahvas jätab meelde!“ kirjutas Trump.

Publicity seeking Lindsey Graham falsely stated that I said there is moral equivalency between the KKK, neo-Nazis & white supremacists...... — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) August 17, 2017

...and people like Ms. Heyer. Such a disgusting lie. He just can't forget his election trouncing.The people of South Carolina will remember! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) August 17, 2017

Veel sõitles Trump traditsiooniliselt meediaga.

„Avalikkus õpib (veelgi rohkem), kui ebaausad Valeuudised on. Nad esitavad täiesti valesti seda, mida ma ütlen vihkamise, kitsarinnalisuse jne kohta. Häbi!“