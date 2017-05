Trump eiras küsimust, kas britid saavad pärast lekkeid USA-le luureandmeid usaldada

USA president Donald Trump ei vastanud talle hüütud küsimusele, kas britid saavad USA-le luureandmeid usaldada pärast rida lekkeid Manchesteri terrorirünnaku kohta, milles süüdistatakse USA ametnikke.

Briti võimud on maruvihased Manchesteri terroriaktiga seotud lekete pärast, mille hulgas on fotod tõenditest sündmuskohalt, mille avaldas USA ajaleht New York Times, vahendab Associated Press.

Suurbritannia peaminister Theresa May ütles, et kavatseb selle küsimuse Trumpiga NATO tippkohtumisel kohtudes jutuks võtta.

May ütles, et kavatseb president Trumpile selgeks teha, et luureandmed, mida õiguskaitseagentuuride vahel jagatakse, peavad jääma salastatuks.