Trump ei välista sõjalist sekkumist Venezuelas

„Jah, loomulikult on see midagi, mis on... see on võimalus,“ vastas Trump pühapäeval küsimusele, kas ta võib kaaluda vägede saatmist Venezuelasse kui võimalust sealse olukorra lahendamiseks.

Trumpi sõnul on protsess juba „väga kaugel“, mistõttu ta otsustas välistada ka president Maduroga kohtumise, öeldes, et „otsustasin "ei" kasuks, sest nii palju hirmsaid asju on juhtunud Venezuelas, kui sa vaatad seda riiki“.

„Venezuela näol oli tegemist selles maailmajaos, väga olulises osas maailmast, kõige rikkama riigiga. Ja kui nüüd vaadata seda vaesust ja meeleheidet ja kuritegevust ja kõike seda, mis seal toimub. Usun, et protsess liigub edasi - väga, väga suurte, vapustavate meeleavaldustega," märkis Trump.

USA tunnustab riigipeana Maduro asemel opositsioonilist rahvusassamblee spiikrit Juan Guaidó, kes teatas ka ise meeleavalduselt, et de facto riigipea Maduro on ebaseaduslikult ametis, mis tähendab, et tema on de jure riigipea kohusetäitja.