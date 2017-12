Trump ei taganenud sõnadest, et teadis oma nõuniku kuriteost

„“Ma ei palunud [FBI endisel direktoril James] Comeyl (kelle Trump vallandas -toim) kunagi Flynni juurdlust lõpetada. Need on lihtsalt veel ühed libauudised, mis kajastavad Comey valet,“ väitis Trump täna hommikul.

USA president tunnistas laupäeval oma Twitteri kontol, et tal tuli Michael Flynn vallandada, sest ta valetas Föderaalsele Juurdlusbüroole (FBI) ja asepresident Mike Pence’ile, vahendab uudisteagentuur Reuters.

Õigusekspertide sõnul paistis Trumpi kommentaar viitavat, et president oli juba teadlik, et Flynn valetas FBIle, kui ta palus FBI toonasel direktoril oma endise nõuniku uurimine lõpetada, nagu tunnistas Comey kongressi ees vande all. Trumpi säutsust jäi siiski segaseks, millal riiigijuht millestki teada sai.

Trumpi jaoks tähendaks see probleeme, kui tuleks välja, et ta teadis Flynni valedest FBIle juba ajal, mil ta survestas väidetavalt korduvalt toonast Föderaalse Juurdlusbüroo direktorit nõuniku uurimist lõpetama, sest see kujutaks endast kuritegu ja läheks „õigusemõistmise takistamise“ paragrahvi alla.

„Ma pidin Flynni vallandama, sest ta valetas asepresidendile ja FBIle. Ta tunnistas end neis valedes süüdi,“ säutsus president laupäeval. „Kahju küll, sest tema tegevus üleminekuperioodil oli seaduspärane. Varjata ei olnud seal midagi!“

I had to fire General Flynn because he lied to the Vice President and the FBI. He has pled guilty to those lies. It is a shame because his actions during the transition were lawful. There was nothing to hide!