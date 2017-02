Trump ei pea kahe riigi lahendust Iisraeli ja palestiinlaste konflikti lahendamiseks vältimatuks

USA president Donald Trump toetab Iisraeli ja palestiinlaste vahel rahu saavutamise eesmärki, isegi kui see ei sisalda kahe riigi lahendust, teatas Valge Maja ametnik teisipäeval.

Ametnik ütles päev enne Trumpi kohtumist Iisraeli peaministri Benjamin Netanyahuga, et ülim eesmärk on rahu, vahendab Reuters.

„Kas see tuleb kahe riigi lahenduse vormis, kui see on see, mida osapooled tahavad, või on midagi muud,“ ütles ametnik ja lisas, et Trump püüab lahendust mitte ette dikteerida.

Kahe riigi lahenduse selgesõnaliselt toetamata jätmine lõpetaks USA aastakümnete pikkuse poliitika, mida on ajanud nii vabariiklaste kui ka demokraatide administratsioonid. See on olnud pikka aega USA seisukoha nurgakivi Iisraeli ja palestiinlaste konflikti lahendamiseks ning rahvusvaheliste rahu saavutamise jõupingutuste tuumik.

Igasugune märk USA toetuse vähenemisest Palestiina riikluse eesmärgile vihastaks kogu moslemimaailma, sealhulgas sunniitidest araabia liitlasi, keda Trumpi administratsioon vajab võitluses Islamiriigi vastu ja vastukaaluks šiiitlikule Iraanile.

Valge Maja ametniku sõnul peab Trump rahu Lähis-Idas „kõrgeks prioriteediks“. Rahuläbirääkimiste pidamise on Trump andnud ülesandeks oma väimehele, ortodokssest juudi perest pärit Jared Kushnerile.