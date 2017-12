Trump ei ole rahul teda uuriva FBIga

USA president Donald Trump väljendas reedel rahulolematust juurdlusbüroo otsusega jätkata uurimist tema valimiskampaania võimalikust kokkumängust Venemaaga.

„FBIga juhtunu on häbiväärne, kuid me ehitame FBI uuesti üles ja see saab olema suurem ja parem, kui kunagi varem. Mul on väga kahju seda vaadata. Viha, mida kõik tunnevad, mitte pelgalt mina, seoses FBIga, on kurb,“ ütles Trump ajakirjanikele.

„Absoluutselt mitte mingit kokkumängu ei ole. Ma ei helistanud Venemaale. Mul ei ole Venemaaga mingit pistmist. Kõik teavad seda. Tegemist on demokraatide trikiga, millega õigustada valimiskaotust,“ lisas riigipea.

Ühtlasi jättis Trump lahtiseks võimaluse, et annab armu oma endisele rahvusliku julgeoleku nõunik Michael Flynnile, kes tunnistas eriprokurör Robert Muellerile, et valetas FBIle oma kõneluste kohta Venemaa suursaadik Sergei Kisljakiga.

„Ma ei taha veel Michael Flynnile armuandmisest rääkida,“ ütles ta. „Aga ma võin öelda, et kui vaadata, mis on toimunud FBI ja justiitsministeeriumiga, siis ajab see inimesi väga-väga vihale.“

Justiitsminister Jeff Sessions lükkas riigipea kriitika aga õigea ümber, öeldes, et tema meelest teeb „FBI teeb üle kogu riigi head tööd“.

