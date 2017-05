Trump: ei ole mingit kokkumängu minu kampaania ja venelaste vahel, null

USA president Donald Trump eitas pressikonverentsil otsesõnu, et palus Föderaalse Juurdlusbüroo (FBI) direktoril James Comeyl oma endise rahvusliku julgeoleku nõuniku Michael Flynni Vene-sidemete uurimise lõpetada.

Kogu ühise pressikonverentsi jooksul Colombia presidendi Juan Manuel Santosega kordas Trump mitu korda, et tema ja Venemaa vahel ei olnud presidendivalimiste kampaania ajal mingit kokkumängu, vahendab ABC News.

„Ei ole mingit kokkumängu kindlasti minu ja minu kampaania, aga ma võin alati enda eest rääkida, ja venelaste vahel, null,“ ütles Trump ABC Newsi Valge Maja peakorrespondendile Jonathan Karlile.

„Uskuge mind, ei ole mingit kokkumängu. Venemaa on kena, aga kas see on Venemaa või keegi teine, minu täielik prioriteet, uskuge mind, on Ameerika Ühendriigid,“ lisas Trump.

Trumpi sõnul oli Comey „enamiku inimeste hulgas väga ebapopulaarne“ ning ta ootas rohkem kiidusõnu Comey vallandamise eest.

„Aga kui ma selle otsuse tegin, mõtlesin ma tegelikult, et see on erakonnaülene otsus. Sest sa vaatad kõiki neid inimesi demokraatide poolel, mitte ainult vabariiklaste poolel, kes ütlesid selliseid kohutavaid asju direktor Comey kohta,“ lausus Trump. „Me vajame suurepärast FBI direktorit. Ma pean FBI-d au sees. Ta on eriline. Kogu maailmas, ükskõik kuhu sa lähed, on FBI eriline. FBI-l ei ole olnud seda erilist mainet selle osas, mis juhtus kampaania ajal, mis juhtus Clintoni kampaania suhtes, ja võib isegi öelda otse või kaudselt palju edukama Trumpi kampaania suhtes.“

Trump teatas ka, et austab otsust nimetada eriprokurör uurima tema valimiskampaania sidemeid venelastega, kuid ta ei taganenud oma säutsust Twitteris, milles nimetas olukorda nõiajahiks.

„Ma austan seda sammu, aga kogu see asi on olnud nõiajaht,“ ütles Trump.