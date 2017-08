Trump: ehk polnud Põhja-Korea tule ja raevuga ähvardamine piisavalt karm

USA president Donald Trump ütles täna, et tema varasem lubadus reageerida Põhja-Korea ähvardustele sellise "tule ja raevuga, mida maailm pole varem näinud", ei olnud ehk piisavalt karm.

Trump jätkas, et Põhja-Korea peaks end kokku võtma või neid ootab jama, millises on varem olnud vaid üksikud riigid, teatas Associated Press.

"Inimesed, kes leidsid, et ehk oli see avaldus liiga karm – võib-olla ei olnud see piisavalt karm," ütles Trump Põhja-Koread ähvardades.

"On aeg, et keegi seisaks selle riigi ja teiste riikide elanike eest," jätkas Trump. "Meie sõjavägi toetab meid 100%."

Trumpi esialgsele ähvardusele järgnes vaid mõni tund hiljem Põhja-Korea teada, et nad kaaluvad raketirünnakut Vaikses ookeanis asuvale USA Guami piirkonnale.

"Kui Põhja-Korea isegi mõtleb rünnakule, võivad nad olla väga närvis," ütles Trump. "Nendega juhtub asju, mida nad eales võimalikuks ei pidanud," ütles Trump.

Eile kinnitas Põhja-Korea, et kaalub rakettide tulistamist vetes Guami lähedal, kus elab 7000 USA sõjaväelast ja 160 000 tsiviilisikut.

Põhja-Korea eksperdid kellega Business Insider ühendust võttis peavad vähetõenäoliseks, et Põhja-Korea rünnakud ette võtaks, kuid USA on juba usaldusväärsusele löögi saanud, kuna Kim Jong Un vastas tahtlikult Trumpile USA ähvardamisega.