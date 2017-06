Trump: Comey valetas vande all, ma pole FBI uurimisse sekkunud

USA president Donald Trump eitas, nagu ta oleks püüdnud Föderaalse juurdlusbüroo uurimisse sekkuda ja sisuliselt süüdistas sellega endist FBI juhti James Comeyd senati luurekomisjoni ees vande all valetamises.

Comey andis neljapäeval senati luurekomisjoni ees tunnistusi, mis asetavad presidendi halba valgusesse. Comey sõnul palus Trump tal lõpetada endise presidendi nõuniku Michael Flynni väidetavate Venemaa-sidemete uurimise.

Trumpi sõnul kinnitas Comey tunnistus, et Trump ei teinud koostööd Venemaaga, kui riik 2016. aasta valimisi mõjutada püüdis.

„James Comey kinnitas paljut, mis ma olen öelnud. Ja osa asju, mis ta ütles, pole lihtsalt tõsi,“ sõnas Trump reedel Valge maja roosiaias toimunud pressikonverentsil.

Reporteri küsimusele, kas Trump palus Comeyl Flynni uurimine lõpetada, vastas Trump: „Ma ei öelnud seda.“ Seepeale reporter küsis, kas Comey valetas. „Noh, ma ei öelnud seda. Ma mõtlen, ma ütlen teile, et ma ei öelnud seda,“ vastas Trump. „Ja isegi, kui ma oleksin öelnud, siis selles poleks olnud midagi valet, kui uskuda kõike, mida olen täna lugenud. Aga ma ei öelnud seda.“

Oma tunnistuses rääkis Comey ka seda, et Trump palus tal jaanuaris presidendile truudust vanduda – see on väga ebatavaline palve, kuna seab ohtu FBI sõltumatuse.

Trump seda omaks ei võtnud. „Ma vaevu tunnen teda. Ma ei ütleks talle, et tahan, et mulle truudust vannud. Kes nii teeks?“

Kui Trumpi käest reedel küsiti, kas ta oleks nõus vande all Comey kohta tunnistusi andma, vastas Trump: „100 protsenti.“

Et Trump ähvardas Twitteris, et tal on Comeyga peetud vestluse salvestused, mille kohta Comey kommenteeris tunnistust andes, et „Jumaluke, ma loodan, et ongi," siis reedel ei olnud Trump nõus salvestuste olemasolu kinnitama. "Ma räägin teile sellest võib-olla mõnikord lähitulevikus," sõnas Trump.

Comey vallandati FBI direktori kohalt mais.