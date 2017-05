Trump: Comey asendatakse kellegagi, kes teeb kaugelt paremat tööd

USA president Donald Trump teatas kohaliku aja järgi varahommikul Twitteris, et Föderaalse Juurdlusbüroo (FBI) vallandatud direktor James Comey asendatakse kellegagi, kes teeb kaugelt paremat tööd.

Kõigepealt ründas Trump demokraate, kes on Comey vallandamist kritiseerinud.

„Demokraadid on öelnud James Comey kohta mõningaid kõige hullemaid asju, sealhulgas seda, et ta tuleks lahti lasta, aga nüüd mängivad nad nii kurbi!“ teatas Trump.

The Democrats have said some of the worst things about James Comey, including the fact that he should be fired, but now they play so sad!— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) May 10, 2017

„James Comey asendatakse kellegagi, kes teeb kaugelt paremat tööd, tuues tagasi FBI vaimu ja prestiiži,“ kirjutas Trump.

James Comey will be replaced by someone who will do a far better job, bringing back the spirit and prestige of the FBI.— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) May 10, 2017

„Comey kaotas Washingtonis peaaegu kõigi usalduse, nii vabariiklaste kui ka demokraatide. Kui asjad rahunevad, tänavad nad mind!“ kuulutas Trump.