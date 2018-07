Trump CBS-ile: Putinit peaks Venemaa USA valimistesse sekkumise eest vastutavaks pidama, sest ta vastutab riigi eest

USA president Donald Trump ütles intervjuus telekanali CBS News ankrule Jeff Glorile, et usub USA luureagentuuride hinnangut, et Venemaa sekkus 2016. aasta USA presidendivalimistesse.

Küsimusele, kas te nõustute USA luurega, et Venemaa sekkus 2016. aasta valimistesse, vastas Trump: „Jah ja ma olen öelnud seda varem, Jeff. Ma olen öelnud seda arvukaid kordi varem ja ma ütleksin, et see on tõsi, jah.”

Glor küsis edasi, kas Trump peab Venemaa presidenti Vladimir Putinit isiklikult vastutavaks.

„Noh, ma peaksin, sest ta vastutab riigi eest. Täpselt nagu mina pean ennast vastutavaks selles riigis juhtuvate asjade eest. Nii et kindlasti pead sa riigi juhina teda vastutavaks pidama, jah,” ütles Trump.

Veel küsis Glor, et kui Trump usub USA luureagentuure, kas Putin siis valetab talle.

„Ma ei taha laskuda sellesse, kas ta valetab või mitte. Ma võin ainult öelda, et mul on usaldus meie luureagentuuride vastu, nagu need on praegu üles ehitatud. Ma arvan, et Dan Coats (riiklik luuredirektor – toim) on suurepärane, ma arvan, et Gina (CIA direktor Gina Haspel – toim) on suurepärane. Ma arvan, et meil on agentuurides suurepärased inimesed. Ja kui nad mulle midagi ütlevad, tähendab see palju,” lausus Trump.