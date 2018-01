Trump avaldas valmidust Kim Jong-uniga kõnelda

USA president Donald Trump ütles, et ta on „kindlasti“ valmis kõnelema telefoni teel Põhja-Korea valitseja Kim Jong-uniga, oodates Lõuna- ja Põhja-Korea kõnelustelt positiivset tulemust.

Põhja-Korea andis sel reedel teada nõusolekust alustada järgmisel nädalal, esmakordselt pärast kaht aastat „rahukõnelusi“ Lõuna-Koreaga, vahendab uudisteagentuur Reuters.

Trump ütles laupäeval pressikonverentsil USA presidentide residentsis Camp Davidis, et ta on valmis Kimiga kõnelema, aga mitte ilma teatavate eeltingimusteta. „Absoluutselt ma teeksin seda,“ ütles ta,„mul ei ole sellega mingit probleemi“.

Trump ja Kim on avalikul tülijalal juba alates Trumpi ametisse astumisest saadik. Trump nimetas Kimi tuuma- ja raketikatsetuste pärast korduvalt „väikeseks raketimeheks“.

Alles sel nädalal puhkes meeste vahel omapärane vaidlus, kui Kim teatas uusaastaööl, et tal on „tuumanupp alati laual“, mille peale Trump säutsus, et ka tema laual on tuumanupp, kuid see on „oluliselt suurem ja võimsam“, ja see „töötab ka“.

Uuel nädalal toimuvatel kahepoolsetel kõnelustel arutatakse Põhja-Korea osalemist taliolümpiamängudel Lõuna-Koreas järgmisel kuul, aga ühtlasi ka omavahelistest suhetest.

Trump avaldas lootust, et kõnelustel ei piirduta pelgalt olümpiamängudega, vaid suudetakse jõuda pingete alandamiseni, võttes ühtlasi enda peale au diplomaatilise läbimurde eest, öeldes, et kõneluste toimumine on temapoolse survestamispoliitika tulem.

„Mulle meeldiks, kui nad läheksid sellega olümpiast kaugemale,“ ütles ta pressikonverentsil. „Ja sobival ajal me ühineksime.“

Tema arvates on Kim teadlik, et ta „ei tee nalja“.„Ma ei naljata. Isegi mitte natuke, isegi mitte üht protsenti. Ta mõistab seda,“ ütles Trump. „Kui neil kõnelustel oleks mingi tulemus, oleks see suurepärane kogu inimkonnale, kogu maailmale.“