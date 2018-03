Trump avaldas toetust relvakontrollile ja süüdistas kongresmene NRA kartmises

USA president Donald Trump šokeeris eile oma suurimaid kriitikuid, kutsudes üles koostama põhjalikku relvakontrolli seadusandlust. Peamine relvalobiorganisatsioon Rahvuslik Relvaassotsiatsioon (NRA) nimetas seda halvaks poliitikaks.

Kapitooliumil mõlema partei osavõtul toimunud ümarlauakohtumisel kongresmenidega ütles Trump, et tahab laiendada taustakontrolli tulirelva ostmisel, ning väljendas toetust varase sekkumise süsteemile, mis võimaldaks korrakaitsjatel vaimuhaigetelt ilma kohtuta relvad ära võtta, vahendab ABC News.

„Mulle meeldib relvade varakult äravõtmine,” ütles Trump. „Võtke relvad ära esimesena, läbige vajalik protsess teisena.”

„Te kardate NRA-d. Mõned teist, inimesed, on NRA ees hirmust kanged. Neil on teie üle, inimesed, suur võim. Neil on vähem võimu minu üle,” lausus Trump.

Presidendi jutt pälvis mõnede tema karmimate kriitikute tähelepanu. Näiteks hilisõhtuse „The Late Show” saatejuht Stephen Colbert ütles, et ta ei suuda seletada, mis juhtus.

„Noh, ta teeb lõpuks midagi, mida Obama kunagi ei teinud – ta tuleb teie relvade järele ja see on murranguline,” ütles Colbert. „Ma pean Donald Trumpile tunnustust avaldama. Ma ei oleks kunagi uskunud, et ta selleni jõuab, aga ta mitte ainult ei jõudnud selleni, vaid läks sellest kaugemale kohta, kuhu kellelgi ei olnud piletit. Noh, ma tean, et ma hakkan täna öösel vahtima auku laes, sest mul ei ole seletust sellele, mis täna pärastlõunal juhtus.”

„Konkureeriva „The Daily Show” saatejuht Trevor Noah oli samuti pahviks löödud.

„Vau. On hetki, kui Trump meenutab mulle purjus onu, kes pulmas kõigile väljakutse esitab. Nagu enamasti sa soovid, et teda poleks kohal, aga osa sellest pasast, mis ta ütleb, on tõsi,” ütles Noah. „Tähendab, ta võttis just avalikult ette vabariiklased NRA kartmise eest.”

„Kuigi tänane kohtumine oli suurepärane televisiooni jaoks, oleksid arutatud relvakontrolliettepanekud halb poliitika, mis ei hoiaks meie lapsi väljaspool ohtu,” teatas NRA oma avalduses. „Selle asemel, et karistada seadusi austavaid relvaomanikke, peaksid meie juhid läbi viima sisulised reformid, mis tuleviku tragöödiad tegelikkuses ära hoiaksid.”