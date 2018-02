Trump avaldas toetust õpetajate relvastamisele koolitulistamiste peatamiseks

USA president Donald Trump teatas, et õpetajate relvastamine võiks ära hoida sellised koolitulistamised nagu see, mis nõudis eelmisel nädalal Floridas 17 inimese elu.

Trump tegi sellise ettepaneku kohtumisel 14. veebruari veresaunas ellujäänute ja ohvrite vanematega, kes nõudsid emotsionaalselt, et ta tagaks, et midagi sellist enam kunagi ei juhtuks, vahendab BBC News.

Trump toetas ka üleskutseid relvaostjate tausta paremaks kontrollimiseks.

„Me oleme väga kindlad taustakontrollide osas, väga tugev rõhk inimeste vaimsele tervisele,” ütles Trump eile Valges Majas Florida Marjory Stoneman Douglase keskkooli õpilastele. „See ei hakka olema jutt, nagu on olnud minevikus.”

Trump toetas ka väga mõjuka relvalobiorganisatsiooni, Rahvusliku Realvaassotsiatsiooni (NRA) pikka aega välja pakutud ettepanekut relvastada õpetajad.

„Kui teil oleks õpetaja, kes oleks tulirelvadega vilunud, võiks see väga hästi lõpetada rünnaku väga kiiresti,” lausus Trump.

„Kui õpetajal oleks kaasas varjatud relv, käiksid nad eriväljaõppel ja oleksid kohal ja enam ei oleks relvavabu tsoone. Relvavabu tsoone maniakile, sest nad on argpüksid, relvavaba tsoon on „lähme sisse ja lähme ründame”,” lisas Trump, tunnistades samas, et see plaan on vastuoluline.

President kuulas umbes 40 õpilase, õpetaja ja perekonnaliikmete muresid. Mõned neist avaldasid õpetajate relvastamise ideele toetust.

Mark Barden, kelle poeg Daniel hukkus 2012. aastal Connecticuti osariigis Sandy Hooki koolitulistamises, ütles, et rohkem relvi ei ole vastus.

„Kooliõpetajatel on praegu rohkem kui piisavalt ülesandeid, kui et neil peaks olema hirmuäratav surmava jõu vastutus võtta elu,” ütles Barden. „Keegi ei taha näha koolis tulevahetust.”

Andrew Pollack, kelle tütar Meadow suri eelmise nädala rünnakus, ütles: „Meie kui riik oleme oma lapsi alt vedanud. Ma olen vihane!”

Enne Trumpi kohtumist avaldasid Valge Maja juures meelt sajad teismelised Washingtoni eeslinnadest.

Tulistamises ellujäänud kogunesid aga Florida osariigi pealinna Tallahasseesse, et nõuda seadusandjatelt ründerelvade müügi piiramist.

Chicagos, Pittsburghis ja Phoenixis ei osalenud õpilased solidaarsusest tundides.