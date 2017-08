Trump Austraalia peaministrile: see on mu kõige ebameeldivam telefonikõne, Putiniga oli meeldiv

Ajaleht Washington Post sai oma valdusse president Donald Trumpi telefonikõnede üleskirjutused 27. ja 28. jaanuarist. Trumpi vestlus Austraalia peaministri Malcolm Turnbulliga läks kuumaks, kui hakati arutama pagulaste ümberpaigutamise kokkulepet, mis sõlmiti USA eelmise presidendi Barack Obama administratsiooni ajal.

USA nõustus eelmisel aastal vastu võtma Naurus ja Paapua Uus-Guinea Manuse saartel kinni peetavaid pagulasi, kellest enamik on pärit Iraanist.

„Ma palun teid kui head sõpra,“ ütles Turnbull Trumpile. „See on tähtis asi. Meile on tõesti, tõesti tähtis see säilitada.“

„See on loll kokkulepe,“ kuulutas Trump ja teatas: „Ma olen maailma kõige suurepärasem inimene, kes ei taha inimesi riiki lubada.“

Trump väitis, et demokraadid kaotasid 2016. aasta presidendivalimised selliste lollide kokkulepete pärast.

Lõpuks andis Trump siiski järele: „Ma ütlen, et mul ei ole muud valikut, kui austada oma eelkäija kokkulepet. Mina arvan, et see on kohutav kokkulepe, vastik kokkulepe, mida mina poleks kunagi sõlminud. See on Ameerika Ühendriikide jaoks häbistav… Mul on sellest kõrini.“

Seejärel teatas Trump, et on rääkinud sel päeval mitmete maailma riigijuhtidega.

„Vaadake, ma rääkisin Putini, Merkeli, Jaapani Abega, Prantsusmaaga ja see on minu kõige ebameeldivam kõne, sest ma olen teiega aus,“ lausus Trump. „Putin oli meeldiv kõne. See on naeruväärne.“

Siis jätkas Trump Austraalia pagulaste teemal.

„Kas keegi teab, kes need inimesed on? Kes nad on? Kust nad tulevad? Kas neist saavad viie aasta jooksul Bostoni pommipanijad? Või kahe aasta jooksul? Kes need inimesed on?“ küsis Trump Turnbullilt.

„Ma vihkan nende inimeste vastuvõtmist,“ jätkas Trump. „Ma garanteerin teile, et nad on pahad. Sellepärast nad praegu vangis ongi.“

„See ei ole sellepärast, et nad on pahad inimesed,“ püüdis Turnbull vastu vaielda.

„Kas Austraalia saab anda mulle garantii, et kui meil on mingeid probleeme… teate, seda öeldi Bostoni pommipanijate kohta. Öeldi, et nad on imepärased noored mehed.“

„Nad olid venelased,“ vastas Turnbull. „Nad ei olnud nendest riikidest.“

„Nad olid kust iganes nad olid,“ ütles Trump.

Bostoni maratoni pommimehed Tamerlan ja Džohhar Tsarnajev olid sündinud Kõrgõzstanis ja üles kasvanud Tšetšeenias.