Trump: Assadi režiimi jäledaid tegusid ei saa taluda

USA president Donald Trump kritiseeris täna teravalt eilset keemiarelvarünnakut Süürias, mille korraldas tema sõnul president Bashar al-Assadi režiim.

Trump ütles täna, et "Assadi režiimi jäledaid tegusid ei saa taluda," vahendas Fox News.

Ta mõistis hukka rünnaku "süütute inimeste, sealhulgas naiste, väikeste laste ja isegi ilusate väikeste beebide vastu" ja ütles, et "nende surmad on rünnak inimsuse vastu."

Trump lubas, et USA seisab oma liitlastega üle maailma, et see rünnak hukka mõista.

USA süüdistab rünnakus Assadi, Venemaa aga Süüria mässulisi. USA suursaadik ÜRO juures, Nikki Haley, viitas lausa võimalusele, et USA võib kasutusele võtta ühepoolseid samme, kui ÜRO ei suuda Assadi valitsust rünnaku eest karistada.

"Kui ÜRO järjekindlalt ebaõnnestub ühises tegevuse kohustuses, siis on aegasid, kui riigid on kohustatud tegutsema ise," teatas Haley.