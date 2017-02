Trump arutab riigiasju oma Florida klubi külaliste keskel, kes postitavad sotsiaalmeediasse pilte tuumakohvrist

Üks USA presidendile Donald Trumpile kuuluva Floridas Palm Beachis asuva Mar-a-Lago golfiklubi liikmestaatuse privileege on delikaatsete rahvusvaheliste intsidentide jälgimine kõrvallauast.

Nädalavahetusel lõbustas Trump „Talvises Valges Majas“ (mis suurendas pärast Trumpi presidendiks valimist liikmemaksu 200 000 dollarile) Jaapani delegatsiooni ning arutas teiste külaliste juuresolekul Jaapani peaministri Shinzo Abega Põhja-Korea raketikatsetust, vahendab New York Magazine.

„Trump sai kõne [raketikatsetuse kohta] mobiiltelefonile oma laual, mis paiknes keset eraklubi õhtusöögiala,“ teatas CNN.

Et selle kohta kinnitus saada, tuleb vaadata mõnede Mar-a-Lago klubi liikmete Facebooki ja Instagrami kontosid. Kogu loo juures on kõige murettekitavam, et erakorraline diplomaatiline nõupidamine leidis aset rahvast täis ruumis, mis oli tulvil asjassepuutumatuid klubi liikmeid, kellest osa otsustas sellest pilti teha ja panna postitusi sotsiaalmeediasse.

Foto: Instagram

Üks kohalviibinu oli Erika Bain, kes postitas foto kergelt naeratavast Trumpist koos tema ümber sagivate nõunikega. Baini konto on nüüdseks privaatseks muudetud. Mar-a-Lago geotag’iga võib aga Instagramist selle sündmuse kohta veel fotosid leida.

„See oli suurepärane õhtu. President Trump istus lauas ja õhtustas peaministriga. Laud oli nööriga eraldatud. Me istusime nende lähedal. Ma läksin nööri juurde ja ta oli enam kui meeleldi valmis ühe foto jaoks naeratama!“ kirjutas Bain Instagramis.

Teine külaline otsustas avalikult osutada ohvitserile, kelle ülesanne on kanda „jalgpalli“ ehk tuumakoode sisaldavat kohvrit.

Mar-a-Lago member who pays Trump hundreds of thousands of dollars posts pics of - and identifies - US official carrying nuclear football. pic.twitter.com/oyAfY0E9Fj— Samuel Oakford (@samueloakford) February 13, 2017