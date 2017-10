Trump annab loa Kennedy tapmisega seotud dokumentide avalikustamiseks

Trumpil oli võimalik tuhandete USA rahvusarhiivides olevate salastatud dokumentide avalikustamine tõkestada ja ajakirjanduses spekuleeriti juba kevadest saadik, kas ta otsustab seda teha. Veel sel nädalalgi avaldati arvamust, et Trump otsustab dokumentide salajaseks jätmise kasuks, vahendab uudistekanal BBC.

Täna hommikul säutsus president aga oma Twitteri kontol: „Võttes arvesse täiendava teabe saamist, annan ma presidendina loa pikka aega blokeeritud ja salastatud JFK (John Fitzgerald Kennedy -toim) dokumentide avamiseks.“

Subject to the receipt of further information, I will be allowing, as President, the long blocked and classified JFK FILES to be opened.— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) October 21, 2017