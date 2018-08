Trump andis survele järgi ja avaldas John McCainile austust, matustel ta aga ei osale

USA riigipea kinnitas ühtlasi, et ta ei osale McCaini matustel saabuval nädalavahetusel, aga seda teevad asepresident Mike Pence, personaliülem John Kelly, kaitseminister James Mattis jt. Ärasaatmisel esinevad kõnega ka ekspresident George W. Bush ja ekspresident Barack Obama. Teadaolevalt oli senaatori enda soov, et Trump tema ärasaatmisel ei osaleks.

Ajaleht The Washington Post kirjutas esmaspäeval, et Valge Maja personal soovis välja tulla avaldusega, milles meenutati vabariiklasest senaatori elu ja kangelaslikkust, ning mis on ka tavapärane praktika.

Järelehüüe kirjutati veel enne 82-aastase ajuvähiga võtleva McCaini surma ja pühapäeval esitleti seda president Trumpile. Too aga lükkas selle otsemaid tagasi, leides, et ühest säutsust tema Twitteri kontol peaks piisama küll.

„Minu sügav sümpaatia ja lugupidamine on senaator John McCaini perega. Meie südamed ja palved on teiega,” tviitis president, misjärel järgnes Valgest Majast vaikus.