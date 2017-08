Trump andis korralduse alustada transsooliste tõrjumist sõjaväest

Ameerika Ühendriikide president Donald Trump allkirjastas reedel vastuolulise memorandumi, mis annab armeele korralduse transsoolisi mehi ja naisi väeteenistusse enam mitte lubada.

Memo kirjeldab senisest detailsemalt administratsiooni soovi keelata transsoolistel kodanikel oma riiki teenida, millest president Donald Trump teatas eelmisel kuul oma Twitteri kontol, vahendab uudisteagentuur AP.

Memo kohaselt annab president Trump kaitse- ja sisejulgeolekuministeeriumidele korralduse lõpetada valitsuse fondide kasutamine sõjaväelaste toetamiseks soovahetusel, va juhul kui see on vajalik, et kaitsta teenistuja tervist, kes juba soovahetusega algust tegi.

Trumpi korraldus sätestab, et kaitseminister James Mattisel tuleb lähimatel kuudel otsutada, kuidas käituda hetkel teenistuses olevate transsooliste meeste ja naistega, kasutades kriteeriumi, mis hõlmab „sõjalist efektiivsust“, eelarve võimalusi ja seadust.

Valge Maja ametnikud, kes ajakirjanikele memo tutvustasid, keeldusid täpsustamast, kas juba teenivatel transsoolistel meestel ja naistel on neist kriteeriumidest lähtudes võimalik oma teenistust jätkata või tuleb neil armeest lahkuda.

Memo sätestab, et kaitseminister Mattis peab esitama Trumpile järgneva kuue kuu jooksul plaani, kuidas muutusi ellu viia.

Trumpi otsus tõotab rahuldada paremäärmuslikku ja konservatiivsemat osa tema baasvalijaskonnast, kuid tekitab peavalu tuhandetele transsoolistele sõjaväelastele, kellest arvestatav hulk julges „kapist välja tulla“ alles pärast mullust seadusemuudatust, millega neid tunnustati armee võrdväärsete liikmetena.