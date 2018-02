Trump andis kongressile loa vastuolulise, arvatavalt FBI-le varju heitva memo avaldamiseks

USA president Donald Trump andis kongressile loa avaldada vastuolulise, seni salajas püsinud vabariiklaste memo, milles väidetakse, et FBI on Venemaa USA valimistesse sekkumise juurdluses Trumpi vastu olnud kallutatud.

Trump ütles, et andis memo üle kongressile, et see avaldada. Memo sisu kohta ütles Trump reporteritele, et see on häbiväärne ja paljud inimesed peaksid sellepärast piinlikust tundma, vahendab BBC.

Memo ingliskeelset teksti saab lugeda näiteks siit.

Hästi lühidalt öeldes nähtub nn Nunese memost, et FBI sai kohtu loa Trumpi nõuniku Carter Page’i jälgimiseks, toetudes osalt Briti eksspiooni, vastuolulise „Steele toimiku“ autori Christopher Steele’i andmetele. Samas teadis FBI, et Steele on äge Trumpi-vastane, ning et tema tegevust rahastas ka kohalik Demokraatlik partei. Carter Page’i jälgiti, et tõestada Trumpi sidemeid Venemaaga. Nõunik väisas Venemaad 2016. aastal mitu korda.

USA esindajatekoja juhtiva demokraadi Adam Schiffi sõnul on memo näol tegu häbiväärse panusega kritiseerida õigusorganeid ja FBI-d. Tema sõnul oli FBI-l piisavalt põhjust olla mures Carter Page´i pärast ja uurimine tema osas oli õigustatud. Ta lisas, et vabariiklased tahtsid riigile näidata, et uurimine algas aga Steele´i initsiatiivil ning viimase mustamisel olnuks siis võimalus kogu uurimine lõpetada.

Trump süüdistas täna ka FBI ja justiitsministeeriumi tippametnikke juurdluste politiseerimises. "FBI ja justiitsministeeriumi tippjuhtkond ja uurijad on püha juurdlusprotsessi politiseerinud demokraatide kasuks ja vabariiklaste vastu – see on miski, mis oleks vaid veidi aega tagasi mõeldamatu olnud," teatas Trump Twitteris.

FBI väljendas varem sel nädalal sügavat muret faktimaterjali väljajätmiste pärast vabariiklaste memost, millel nähakse olevat potentsiaali kõrgetasemeliste ametist lahkumiste esilekutsumiseks USA õiguskaitseorganites, kui see avaldatakse.

"Meil on tõsine mure faktimaterjali väljajätmise pärast, mis mõjutab fundamentaalselt memo täpsust," vahendas NBC News FBI teadaannet.

Esmaspäeval läksid FBI direktor Christopher Wray ja peaprokuröri asetäitja Rod Rosenstein ka Valgesse Majja ja palusid president Trumpi personaliülemat John Kellyt, et memo ei avalikustataks,

Uudis on täiendamisel