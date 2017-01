Trump andis intervjuu ajal korralduse 2020. aasta valimiskampaania hüüdlause kaubamärgina registreerimiseks

Päevil enne ametisse vannutamist on USA presidendiks valitud Donald Trump andnud mitmeid intervjuusid, mis on puudutanud väga erinevaid teemasid. ABC News tõi välja kuus kõige huvitavamat pala.

Trump näis intervjuus Washington Postile avaldavat oma 2020. aasta tagasivalimiskampaania hüüdlause:

„Kas te olete valmis? Hoidke Ameerika suurena, hüüumärk. Tooge mulle jurist!“ hüüdis Trump ja kaks minutit hiljem jurist saabuski. „Kas te teeksite sellest kaubamärgi ja registreeriksite selle, kui see teile meeldib – mina arvan, et mulle see meeldib, eks? Tehke nii: „Hoidke Ameerika suurena“ koos hüüumärgiga. Koos hüüumärgiga ja ilma. „Hoidke Ameerika suurena“.“

„Sain aru,“ ütles jurist.

Trump rääkis veidi oma eelistustest briifingute osas intervjuus Mike Alleni uudiskirjas Axios.

„Mul on olnud palju briifinguid, mis on väga … Ma ei taha öelda „jubedad“, sest ma lahendan probleemid,“ ütles Trump Axiosele. „Aga … meil on seal väljas suuri vaenlasi sellel riigil ja meil on väga suuri vaenlasi – väga suuri ja mõnedel juhtudel tugevaid vaenlasi.“

Mis puutub briifingute pikkusesse, siis Trump ütles, et talle meeldib need lühikesed hoida.

„Mulle meeldivad süstikud ehk mulle meeldib nii vähe kui võimalik. Mul ei ole vaja, teate, 200-leheküljelisi raporteid millegi kohta, mida saab käsitleda ühel leheküljel. Seda ma võin teile öelda,“ sõnas Trump Axiosele.

On küsitud Trumpi tõsimeelsuse kohta valimiskampaania ajal, kuid ta ütles Axiosele, et valetamine ei ole selline asi, mida talle meeldiks teha.

„Mulle ei meeldi valetada, ei. Mulle ei meeldi valetada, ei. See on asi, mis - see ei ole asi, mida mulle meeldiks teha,“ ütles Trump.

Axios küsis, kas üldse kunagi on OK valetada.

„Ma ei taha sellele küsimusele vastata, sest see on, see läheb, teate, teisele tasemele kui see, millest me selles intervjuus räägime,“ vastas Trump.

Telesaatele „Fox & Friends“ ütles Trump, et tunnistab, et luure keskagentuuri (CIA) direktor John Brennan ei olnud Trumpi kohta koostatud kinnitamata piinlikke andmeid sisaldanud toimiku lekitaja, kuid teatas, et luurekogukond „ei oleks pidanud olema selles osaline“, enne kui ütles, et sellist lindistust, milles toimikus räägitakse, ei ole olemas.

„Ei saa kunagi olema mingit lindistust, mis välja ilmub. Ei saa kunagi olema midagi, mis välja ilmub. Mul oleks väga piinlik, kui mingi lindistus välja ilmuks. Mul oleks kahekordselt piinlik. Mingit lindistust ei ole,“ ütles Trump.

Kolmapäeval sai selgeks, et Valge Maja pressikonverentside ruum ei kao kuskile, kuigi varem tõstatati küsimus, kas Trumpi administratsioon kolib selle suuremasse ruumi väljapoole Valget Maja. Trump ütles aga Fox Newsile, et tema arvates hakkab press seda kahetsema.

„Meil on nii palju inimesi, kes tahavad tulla, et me peame lihtsalt valima inimesi, kes ruumi tulevad. Ma olen kindel, et teisi inimesi ajab see närvi. Me pakkusime palju suuremat ruumi, sest meil on vaja palju suuremat ruumi, ja me pakkusime, et teeme seda, aga nad läksid hulluks. Ja nad anuvad palju suuremat ruumi väga varsti. Te ainult vaadake,“ lausus Trump.