Trump andis endale saavutuste ja jõupingutuse eest hindeks „A“

Ameerika Ühendriikide president Donald Trump on rahul oma administratsiooni tööga ja ütles, et annaks saavutuste eest endale kõrgeima võimaliku hinde ehk „A“.

„Saavutuste eest annaksin ma endale hindeks „A“ ja jõupingutuse eest „A+“,“ ütles riigipea usutluses telekanalile FOX.

Trump tunnistas siiski, et avalikkusele sõnumite edastamist hindaks ta „C“ või „C+“. „Ma arvan, et me oleme teinud palju häid asju, kuid ei ole suutnud sega Ameerika rahvale piisavalt hästi selgitada,“ tõdes ta.

Viimaste avaliku arvamuse küsitluste kohaselt toetab president Trumpi veidi üle 40% ameeriklastest.