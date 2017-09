Trump allkirjastas valged rassistid hukka mõistva resolutsiooni

USA president Donald Trump kirjutas alla resolutsioonile, millega mõistetakse hukka valge rassi ülimuslikkuse pooldamine, olles vaid tunde varem taas väitnud, et Charlottesville’i vägivallas olid süüdi nii valged rassistid kui ka nende vastased.

Trump ütles Valge Maja avalduses, et on kitsarinnalisuse vastu kõigis selle vormides, vahendab CNN.

„Ei loe meie nahavärv või meie etniline pärand, me kõik elame samade seaduste all, me kõik tervitame sama suurepärast lippu ja me kõik oleme tehtud sama kõigeväelise jumala poolt,“ ütles Trump.

Kongress võttis resolutsiooni vastu varem sel nädalal, sundides Trumpi panema oma allkirja dokumendile, milles tuuakse valge rassi ülimuslikkuse toetamine eraldi hukkamõistmiseks välja. Valge Maja teatas pärast resolutsiooni vastuvõtmist, et Trump allkirjastab selle „absoluutselt“ ja ootab innukalt seda võimalust.

Resolutsioonis mõisteti hukka vägivald eelmisel kuul Virginia osariigis Charlottesville’is ning valged natsionalistid, valgete ülemvõimu pooldajad, Ku Klux Klan, neonatsid ja teised vihkamisliikumised.

Resolutsioonis avaldati austust ka Charlottesville’i rassivägivallas hukkunud Heather Heyerile, kelle mõrva eest on esitatud süüdistus 20-aastasele isikule, keda tuttavad on kirjeldanud neonatside pooldajana.

Trump reageeris algselt Charlottesville’i sündmustele „paljude poolte“ vägivalla hukkamõistmisega, kuid siis hakati temalt valjuhäälselt nõudma valgete ülemvõimu pooldajate hukkamõistmist ja ta tegi seda.

Mitu päeva hiljem pressikonverentsil ütles aga Trump, et „väga häid inimesi“ on mõlemal poolel.

Kolmapäeval kohtus Trump Lõuna-Carolina vabariiklasest senaatori Tim Scottiga, kes on senati ainus afroameeriklasest vabariiklane. Trump ütles neljapäeval, et kohtumine läks hästi, aga kordas oma sõnu, milles süüdistas Charlottesville’i vägivallas mõlemaid pooli.