Trump allkirjastas uue immigratsioonikeelu: Iraak jäi seekord nimekirjast välja

Ameerika Ühendriikide president Donald Trump allkirjastas täna uue immigratsioonimääruse, mis ei lase riiki siseneda kuue riigi kodanikel. Uus määrus erineb jaanuaris allkirjastast selle poolest, et Iraaki enam n-ö keelatud riikide nimekirjas pole.

Esimese immigratsioonimääruse allkirjastas Trump kuue nädala eest. See tekitas kaose ja segaduse lennujaamades üle terve riigi ja lõpuks kuulutas föderaalkohus keelu kehtetuks, vahendas CNN.

Uus määrus jätab õiguse riiki siseneda neile, kellel on kehtiv viisa, ja vähendab Süüria põgenikele mõeldud esialgu määramatuks ajaks kehtestatud keeldu 120 päevani. See ütleb ka ühemõtteliselt, et riigis seaduslikult elavaid inimesi keeld ei puuduta.

Välisminister Rex Tillersoni sõnul pääses Iraak keelu alt tänu sellele, et Iraagi kodanike kontrollimiseks tehakse Iraagi valitsusega tihedat koostööd.

Keelu alla jäävad Süüria, Iraan, Liibüa, Somaalia, Sudaan ja Jeemen.