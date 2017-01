Trump allkirjastas määruse USA-Mehhiko piirile müüri rajamiseks

Äsja ametisse astunud USA president Donald Trump allkirjastas täna määruse USA-Mehhiko piirile müüri ehitamiseks.

Müüri planeerimine algab kohe ja ehitamine läheb lahti lähikuudel, ütles Trump.

President teatas, et lähiajal algavad ka USA ja Mehhiko vahelised läbirääkimised müüri rahastamise üle. Trump sõnas telekanalile ABC antud intervjuus, et müüri rajamise eest maksavad alguses küll Ameerika maksumaksjad, kuid Mehhiko korvab lõpuks need kulud sajaprotsendiliselt.

Trumpi hinnangul on müüri rajamine kasulik nii USAle kui ka Mehhikole.