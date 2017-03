Trump allkirjastas korralduse Obama-aegse kliimapoliitika tühistamiseks

USA president Donald Trump allkirjastas teisipäeval täidesaatva korralduse president Barack Obama aegsete kliimamuutust puudutavate regulatsioonide tühistamiseks, pidades seega kampaanialubastust toetada söetööstust ja seades kahtluse alla USA toetuse rahvusvahelisele ülemaailmse soojenemise vastasele kokkuleppele.

Trump kirjutas oma „energiasõltumatuse“ täidesaatvale korraldusele alla Keskkonnakaitseagentuuri peakorteris söekaevuritest ja söefirmade juhtidest ümbritsetuna, vahendab Reuters.

Korraldus on peamiselt suunatud Obama puhta energia plaani vastu, milles nõuti, et osariigid kärbiksid süsihappegaasi emissiooni elektrijaamadest, mis on peamine faktor, mis mõjutab USA võimet täita oma kohustused 2015. aastal Pariisis 200 riigi poolt sõlmitud kliimamuutusealase kokkuleppe järgi.

Trumpi korraldus tühistab ka nafta- ja gaasitööstuse metaani emissiooni piirangud ning vähendab kliimamuutuse ja süsihappegaasi emissiooni kaalu otsuste tegemisel. Süsihappegaas ja metaan on kaks peamist kasvuhoonegaasi, mida teadlased süüdistavad Maa kliima soojendamises.

„Ma astun ajaloolised sammud piirangute kaotamiseks Ameerika energiale, valitsuse sekkumise tagasivõtmiseks ja töökohti tapvate regulatsioonide tühistamiseks,“ ütles Trump allkirjastamisel.