Trump allkirjastas direktiivi USA kosmosejõudude loomiseks

„Täna kirjutan ma põnevusega alla uuele korraldusele, millega astutakse järgmine samm Ühendriikide kosmosejõudude loomiseks, mis on nii tähtis, kui vaadata riigikaitset,” ütles Trump enne korralduse allkirjastamise tseremooniat Valge Maja Ovaalkabinetis ning hoiatas, et USA peab olema valmis seisma oma vastastele vastu ka kosmoses. „Minu administratsioon on tunnustanud kosmost kui sõjapidamiskeskkonda ja teinud kosmosejõudude loomisest riikliku prioriteedi.”

Lõplik sõna selle kohta, kas kosmosejõud luuakse, on öelda kongressil.

Trump on varem kuulutanud, et kosmosejõud hakkavad olema omaette sõjaväeharu õhujõudude, armee ja mereväe kõrval, ning lubanud Ameerika domineerimist kosmoses.

Nüüd allkirjastatud „Kosmosepoliitika Direktiiv 4” on aga selles suhtes tagasihoidlikum ja kosmosejõud hakkavad olema õhujõudude alluvuses nagu merejalavägi on mereväe alluvuses. See peaks olema kongressi skeptikutele vastuvõetavam.

„Me ei ole sellest eesmärgist loobunud ja ma arvan, et me saavutame presidendi eesmärgi number üks, mis on eraldiseisev relvateenistus,” ütles administratsiooni kõrgetasemeline ametnik eile.

ABC News on varem samale ametnikule viidates teatanud, et kosmosejõude hakkab juhtima neljatähe kindral staabiülema ametis ja ta ühineb stabiülemate ühendkomiteega.

President peaks nimetama ka tsiviilisikust alamministri.