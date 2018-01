Trump allkirjastas ajutise kulueelarve USA valitsuse tööseisaku lõpetamiseks

USA kongress hääletas eile pärast kolm päeva kestnud pingelisi läbirääkimisi valitsuse tööseisaku lõpetamise poolt ja kiitis heaks kulueelarve kolmeks nädalaks. President Donald Trump allkirjastas selle meetme õhtul.

Senati demokraadid sillutasid teed kokkuleppe saavutamiseks enne kohaliku aja järgi keskpäeval toimunud hääletust protseduurilise küsimuse üle, mis vajas nende toetust, et patiseis lõpetada. Senati vähemuse juht Chuck Schumer ütles, et demokraadid loobuvad oma vastuseisust kulueelarve eelnõule vastutasuks selle eest, et vabariiklased kinnitavad, et kongress arutab tulevastel nädalatel ulatuslikumat immigratsioonieelnõu, vahendab NBC News.

Kui kulueelarve oli senatis heaks kiidetud, läbis see kiiresti ka esindajatekoja ja võeti vastu häältega 266-150.

„Pärast mitmeid arutelusid, pakkumisi, vastupakkumisi jõudsime mina ja vabariiklaste juht kokkuleppele,” ütles demokraatide juht senatis Schumer. „Me hääletame täna valitsuse taasavamise poolt, et jätkata läbirääkimisi ülemaailmse kokkuleppe üle, jäädes kindlaks sellele, et kui kokkulepet ei saavutata 8. veebruariks, jätkab senat kohe DACA-ga tegeleva seaduse arutamist.”

„Ma arvan, et kui me oleme selle protsessi käigus midagi õppinud, siis on see see, et valitsuse töö peatamise strateegia ebaseadusliku sisserände küsimuse pärast on miski, mida Ameerika rahvas ei mõistnud,” ütles vabariiklaste juht Mitch McConnell. „Ega oleks mõistnud tulevikus. Nii et ma olen rõõmus, et me oleme sellest üle saanud ja meil on nüüd võimalus tagasi tööle asuda.”

Trump teatas oma avalduses, et on rahul, et kongressi demokraadid on mõistusele tulnud.