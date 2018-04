Trump: ainult valeuudiste meedia võib nuriseda otsuse üle Süüriat rünnata

„Aktsioon viidi Süürias läbi perfektselt, sellise täpsusega, et valeuudiste meedia (Fake News Media -inglise k.) võib nuriseda ainult minu otsuse üle öelda: "Ülesanne täidetud". Ma teadsin, et nad võtavad sellest kinni, kuid tundsin, et see on suurepärane militaartermin, mis tuleks kasutusse tagasi tuua. Kasutagem tihedamini!“ säutsus Trump täna pärastlõunal oma Twitteri kontol.

The Syrian raid was so perfectly carried out, with such precision, that the only way the Fake News Media could demean was by my use of the term “Mission Accomplished.” I knew they would seize on this but felt it is such a great Military term, it should be brought back. Use often!