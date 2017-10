Trump ähvardas televõrgult NBC litsentsi ära võtta uudise pärast, et tahab tuumaarsenali kümnekordistada

USA president Donald Trump ähvardas eile televisioonivõrgult NBC litsentsi ära võtta NBC Newsi uudise tõttu, et Trump tahab tuumaarsenali kümnekordistada.

NBC teatas eilehommikuses uudises, et Trump ütles nõupidamisel juulis, et tahab ligi kümnekordistada USA tuumarelvade varu, rabades sellega oma rahvusliku julgeoleku meeskonna liikmeid. Välisminister Rex Tillerson olevat pärast seda nõupidamist öelnud, et Trump on napakas („moron“), vahendab New York Times.

Trump avaldas NBC uudise peale päeva jooksul mitmeid säutse Twitteris ja ähvardas kasutada vastuseks föderaalvalitsuse volitusi.

Fake @NBCNews made up a story that I wanted a "tenfold" increase in our U.S. nuclear arsenal. Pure fiction, made up to demean. NBC = CNN! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) October 11, 2017

With all of the Fake News coming out of NBC and the Networks, at what point is it appropriate to challenge their License? Bad for country! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) October 11, 2017



Ta kordas oma kaebusi ka hiljem päeval, kui ajakirjanikud saabusid Ovaalkabinetti kajastama tema kohtumist Kanada peaministri Justin Trudeauga. „On ausalt öeldes vastik, millisel viisil on press võimeline kirjutama, mida iganes nad tahavad kirjutada, ja inimesed peaksid seda uurima,“ ütles Trump.

Küsimusele, kas ta pooldab piiranguid sellele, mida meedia võib öelda, vastas Trump: „Ei. Press peab rääkima ausamalt.“

Veel hiljem naasis aga Trump meediaorganisatsioonide karistamise teema juurde. „Võrkude uudised on muutunud nii erapoolikuks, moonutatuks ja valeks, et litsentse tuleb vaidlustada ja kui on kohane, ära võtta,“ kirjutas Trump Twitteris. „Ei ole aus avalikkuse suhtes!“

Network news has become so partisan, distorted and fake that licenses must be challenged and, if appropriate, revoked. Not fair to public! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) October 12, 2017

Trumpi jaoks on rünnakud „valeuudiste“ vastu olnud ametiaja üks põhitegevusi, mis on olnud viis sügava vimma väljaelamiseks tema töö kajastamise suhtes. Samas elavdab see Trumpi poliitilist toetusbaasi, mis on ise peavoolumeedia suhtes suuresti vaenulik. Ühel hetkel nimetas Trump mõnesid väljaandeid „Ameerika rahva vaenlasteks“.