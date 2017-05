Trump ähvardas pressikonverentsidele lõpu teha

Trump leidis usutluses telekanali Fox News saatejuhile Jeanine Pirro, et edasiste pressikonverentside tühistamine on tema meelest hea mõte, vahendab uudistekanal DailyBeast.

Tema sõnul on tunnetatav ajakirjanike tohutu vaenulikkus pressisekretäri Sean Spiceri ja tema asetäitja Sarah Huckabee Sandersi vastu. Trump oli nõus ka Pirro hinnanguga, et ta tegutseb presidendina kohati nii kiiresti, et administratsiooni pressitiim ei suuda temaga sammu pidada.

...Maybe the best thing to do would be to cancel all future "press briefings" and hand out written responses for the sake of accuracy???