Trump ähvardas müüri rahastamata jätmisel USA-Mehhiko piiri täielikult sulgeda

....The United States looses soooo much money on Trade with Mexico under NAFTA, over 75 Billion Dollars a year (not including Drug Money which would be many times that amount), that I would consider closing the Southern Border a “profit making operation.” We build a Wall or.....— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) December 28, 2018

„Me ehitame müüri või sulgeme piiri,“ andis Trump mõista.

USA riigipea kurtis ka, et „Honduras, Guatemala ja El Salvador ei tee midagi USA heaks, ainult võtavad meie raha. Jutt levib, et Hondurases pannakse kokku uut põgenikekaravani, ja nad ei astu selle osas mingeid samme. Abi neile kolmele riigile lõigatakse täielikult ära - pärast aastetpikkust USA ärakasutamist“.

.....Honduras, Guatemala and El Salvador are doing nothing for the United States but taking our money. Word is that a new Caravan is forming in Honduras and they are doing nothing about it. We will be cutting off all aid to these 3 countries - taking advantage of U.S. for years!— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) December 28, 2018