Trump ähvardas lõpetada palestiinlaste rahalise abistamise

„Me maksame palestiinlastele SADU MILJONEID DOLLAREID aastas ega saa tunnustust ega austust. Nad ei taha isegi läbi rääkida juba ammu hilinenud rahulepingu üle Iisraeliga. Me oleme võtnud Jeruusalemma, läbirääkimiste kõige raskema osa, laualt ära, aga Iisrael oleks pidanud selle eest maksma rohkem. Aga et palestiinlased ei taha enam rahust rääkida, miks peaksime meie tegema neid massiivseid tulevasi makseid nendele?” kirjutas Trump Twitteris.

It's not only Pakistan that we pay billions of dollars to for nothing, but also many other countries, and others. As an example, we pay the Palestinians HUNDRED OF MILLIONS OF DOLLARS a year and get no appreciation or respect. They don’t even want to negotiate a long overdue...

...peace treaty with Israel. We have taken Jerusalem, the toughest part of the negotiation, off the table, but Israel, for that, would have had to pay more. But with the Palestinians no longer willing to talk peace, why should we make any of these massive future payments to them?