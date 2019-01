Trump ähvardas laastada Türgi majanduse, kui viimane ründab Süüria kurde

„Alustame kõvasti hilinenud väljatõmbumist Süüriast, andes samas raskeid lööke väikesele alles jäänud ISIS-e territoriaalsele kalifaadile ja mitmest suunast. Ründame jälle olemasolevast lähedasest baasist, kui see taas formeerub. Laastame Türgi majanduslikult, kui nad annavad löögi kurdidele. Loome 20-miilise turvatsooni...” kirjutas Trump.

„Samamoodi tahame, et kurdid ei provotseeriks Türgit. Venemaa, Iraan ja Süüria on olnud suurimad kasusaajad USA pikaaegsest ISIS-e, loomulike vaenlaste hävitamise poliitikast Süürias. Ka meie saame kasu, aga nüüd on aeg tuua oma väed tagasi koju. Lõpetame LÕPUTUD SÕJAD!”

Türgi peab mõningaid kurdide rühmitusi piirkonnas terroriorganisatsioonideks. Samas moodustavad kurdid enamuse USA-ga liitlassuhetes olevatest võitlejatest Süüria kodusõjas president Bashar al-Assadi režiimi vastu.

CNN teatas neljapäeval, et esimene osa USA maapealsest varustusest on Süüriast välja toodud.

Türgi president Recep Tayyip Erdoğan kritiseeris eelmisel nädalal avalikult USA riikliku julgeoleku nõunikku John Boltonit, kes ütles, et USA vägede väljatõmbamine on seotud Türgi lubadusega mitte rünnata USA toetatud kurdi võitlejaid Süürias, kui ameeriklased on lahkunud.