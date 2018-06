Trump ähvardab Hiinat juba uute tariifidega. Peking: USA on alustanud kaubandussõda

USA president Donald Trump teatas eile, et võib kehtestada Hiina kaupadele täiendavad tariifid, kui riik kavatseb USA värskelt väljakuulutatud tariifidele omaenda tollimaksudega vastata.

Hiina teatas laupäeval, et kehtestab alates 6. juulist osadele USA kaupadele tariifid väärtusega 34 miljardit dollarit aastas ja kavatseb neid hiljem laiendada. Käigu eesmärk oli vastata USA poolt reedel väljakuulutatud 50 miljardi dollaristele tariifidele.

Trumpi sõnul kehtestab USA sel juhul uuele valikule Hiina kaupadele 10% suuruse tariifi, väärtusega 200 miljardit dollarit aastas. Hiina kaubandusministeerium süüdistas USA-d kaubandussõja alustamises ja lubas vastusamme.

„Selline äärmuslik surve ja väljapressimine eirab mõlema poole poolt korduvalt saavutatud konsensust ja on pettumus rahvusvahelisele kogukonnale,” teatas ministeerium. „USA on alustanud kaubandussõda ja rikkunud turureegleid. See ei kahjusta vaid Hiina ja USA rahvast, vaid kogu maailma.” Ministeerium lisas, et kui USA järjekordsed tariifid kehtestab, on Hiina enda huvide kaitmiseks valmis tegema jõuliseid vastusamme.