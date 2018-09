Troopilise tormi Florence üleujutused muutuvad ainult halvemaks

USA president Donald Trump väljendas ööl vastu tänast kaastunnet ohvrite lähedastele, säutsudes oma Twitteri kontol, et „orkaan Florence tõttu on senini jätnud elu viis inimest, ja ta väljendab oma sügavat sümpaatiat ja soojust ohvrite perede ja sõpradega“. „Olgu Jumal nendega,“ lisas ta.

Five deaths have been recorded thus far with regard to hurricane Florence! Deepest sympathies and warmth go out to the families and friends of the victims. May God be with them!

— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) September 15, 2018