Toronto kaubikurünnaku kahtlusalune, 25-aastane Alek Minassian ei olnud koolivenna sõnul kuigi seltskondlik

Minassianist rääkis CBC Newsile tema kunagine keskkoolikaaslane Ari Bluff Thornhillist Toronto lähedalt. Kümnendas klassis käisid nad koos arvutitunnis ja lõpetasid 2011. aastal.

„Ma ei ole kindel, kas tal oli üldse väga, väga lähedasi sõpru, vähemalt avalikult,” ütles Bluff. „Ma ei näinud teda kunagi üldiselt sõprade grupis. Aga alati, kui me teda koridorides nägime, rääkisime me temaga või ütlesime tere või midagi.”

Bluffi sõnul oli Minassian enamasti kuskil taustal, mitte sotsiaalse grupi keskmes.

„Ma mäletan, et nägin teda ilmselt lihtsalt kõndimas mööda koridore, tavaliselt üksi, või kohvikus üksi,” rääkis Bluff. „Minu mälu ei ole täiuslik, aga kindlasti ei oleks see minu arvates valesti öeldud, kui öelda, et ta ei olnud kuigi seltskondlik.”