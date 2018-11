Tormine ilm põhjustas Soome-Rootsi parvlaeval paraja kaose: suur veok paiskus külili ja alus rappus. Peagi tuli ots ringi keerata

Ilta-Sanomat kirjutab, et Wasa Express väljus kella üheksa paiku hommikul. Tero Uusihakala rääkis, et läks koos oma isaga Rootsi autot ära tooma. Ta märkis, et oli teada, et tuul on päris tugev, ent keegi - ka laevameeskond - ei arvanud, et sest palju muret.

Kuniks saarestikud lähedal, polnud probleemi. Ent keset Põhjalahte avavetes läks olukord käest ära. Lained tõusid ja alus hakkas rappuma. Uusihakala kirjeldab, et sööklas hakkasid nõud põrandale lendama ja reisijad ise hoidsid laudu kinni, et need ümber ei paiskuks.

Laev rappus ja oli aru saada, et enam edasi ei liigutud. Kapten seiskas mootorid. Ent see olukorda ei päästnud. Uusihakala nägi, kuidas rasked toolid ümber kukkusid, baaris aga pudenesid pudelid riiulilt alla kildudeks.

Laevameeskond ütles, et keegi oma kohalt ei liiguks. Laev olevat aga olnud umbes 20 kraadi kaldu. Olukorra tõsidusest annab aimu seegi, et autodekil vajus üks veok külili. Kapten keeras laeva ringi ning suunduti tagasi Vaasasse, kuhu õnneks jõuti ohutult.

Uusihakala ütles, et õnneks suutsid reisijad rahulikuks jääda ja ka laevameeskond oli väga toetav.