TORMIBLOGI | Soomet räsib torm: tuule kiirus kohati üle 40 meetri sekundis, ka Eestis sajab lund ja tuiskab

Torm Soomes ja Eestis

Päästeametilt mõned olulised soovitused, kuidas tormi ajal käituda: * Korja õuest kokku kerged esemed ja lahtine mööbel. * Pargi sõiduk lagedale või garaaži. * Püsi siseruumides. * Arvesta võimalike elektrikatkestustega. * Ära sõida autoga. Kui sõit on vältimatu, vali sobiv sõidukiirus ning arvesta teele langeda võivate puudega. * Hoia eemale maha langenud elektriliinidest. Teavita neist Eesti Energiat numbril 1343 ja Häirekeskust numbril 112. * Inimvigastuste ja otsest ohtu põhjustavate purustuste korral helista hädaabinumbril 112.

"Varem polegi juhtunud, et tuule tõttu müts peast lendaks," rääkis üks tallinlanna Delfile. Ta kiirustas veidi enne kella kaheksat tööle. Teine lugeja märkis: "Raskus tuleks tasku panna tööle minnes, et minema ei lendaks." Lühidalt öeldes: pealinnas on väga tuuline. Temperatuur oli kaheksa paiku veidi alla null kraadi.

https://www.facebook.com/teeilmakeskus/videos/381241139317468/&show_text=0&width=476

Juba on Eestiski päästeametit teavitatud murdunud puudest. Kella 6.24 ajal käisid päästjad Saaremaa vallas Võhma külas eemaldamas teelt murdunud puud. Kella 6.44 ajal aga käidi teedelt murdunud puid eemaldamas Nasva alevikus ja Vintri külas. Kella 7.23 ajal eemaldati murdunud puu teelt Sauaru külas.

Kella 7.26 ajal eemaldasid päästjad Rapla vallas Koikse külas teelt murdunud puu.

http://www.delfi.ee/news/paevauudised/eesti/tormituule-parast-katkes-praamiliiklus-mandri-ja-hiiumaa-vahel?id=84909159

Soomet tabanud talvetorm on ennast tunda andnud ka Skandinaavias. Rootsi ilmateenistus SMHI andis Stockholmi ja Uppsala piirkonnale teise astme tugeva tuule hoiatuse. Upplandi rannikul mõõdeti tuule kiiruseks maksimaalselt 38,5 meetrit sekundis. Kell neli hommikul oli 100 000 kodumajapidamist ilma elektrita. Teedel on palju murdunud puid. Suletud on Rootsi ja Taani vaheline Öresundi sild ja teised suured sillad Taanis.

Tänase ööpäeva jooksul mõõdetud tugevaimad tuuleiilid Soomes: https://twitter.com/AnniinaValtonen/status/1080330495232225280

Soomes on seoses lumesajuga nähtud ka välku, mis on talvel väga haruldane. https://twitter.com/AnniinaValtonen/status/1080280315812286464

Öösel mõõdeti Soome mõõtmise ajaloo tugevaimad tuuled merealadel, kui Ahvenamaa Märketi ilmajaamas mõõdeti tuule keskmiseks kiiruseks 32,4 meetrit sekundis. Puhanguti ulatus tuule kiirus 40,2 meetrini sekundis. Soome ilmateenistuse teatel nimetatakse orkaaniks tormi, kus tuule keskmine kiirus on vähemalt 33 meetrit sekundis. Puhanguti ületas tuule kiirus orkaani piiri ka Mustasaari, Maalahti ja Kalajoki mõõtejaamades. Selkämerel oli laine kõrgus 7,9 meetrit, mis ületas varasema rekordi 6,5 meetrit.

Ahvenamaa häirekeskuse häirepealik Johan Ehn ütles Ylele, et inimesi kutsutakse üles kodudes püsima ning liiklusesse ega avalikesse kohtadesse mitte minema. Ahvenamaa teedel on palju murdunud puid ja väljas liikumine ei ole ohutu. Suures osas saarestikust puudub elekter.

Liiklusjuhtimiskeskus andis kella 6.20 paiku teada, et täna varahommikul on teekatted põhi- ja suurematel tugimaanteedel märjad, soolamärjad või lumesegused. Paiguti sajab vihma või lörtsi. Teetemperatuurid on enamasti nullilähedased, mistõttu võivad teed olla ka libedad. Rõhutati: liiklejatel palume liigelda ettevaatlikult, varuda aega ning arvestada tee- ja ilmastikuoludega!

Stockholmist Tallinna teel olnud Baltic Queen Ahvenamaal tormi tõttu peatust ei teinud.

Allikas: Twitter

Meteoroloog viitab, et sajuala liigub nüüd lõunasse. https://twitter.com/AnniinaValtonen/status/1080310723648073728?ref_src=twsrc%5Etfw

Meteoroloog Anniina Valtoneni postitus ilmestab praeguseid ilmaolusid eredalt. https://twitter.com/AnniinaValtonen/status/1080270906692435973?ref_src=twsrc%5Etfw

Ilta-Sanomat kirjutab, et ühes mõõtmispunktis (Märket - kaljulaid Läänemeres Ahvenamaa läänepiiril) mõõdeti tuule kiiruseks koguni 40,1 meetrit sekundis.

Silja Serenade pardal Stockholmist Helsingisse sõitnud mees kirjeldas Ilta-Sanomatele, et inimesed on olnud rahulikud, kuigi laev rappus tugevalt. Ta rääkis, et restoranis kleepisid töötajad osad pudelid isegi teibiga põranda külge. Laevatekile muidugi reisijaid ei lubata.

Ilmaolud on Eestis praegugi kehvad ning tuule kiirus kasvab. Lugeja saatis pildi, et näiteks Tallinnas Kadriorus oli restorani Antrecote hoovis olid tuuleiilid varju pikali puhunud.

Kahjuks on olnud ka mitmeid avariisid. Helsingin Sanomat kirjutab, et näiteks Ypäjä vallas sõitis buss teelt välja. Sõidukis oli 18 inimest, neist kaks sai kergemaid vigastusi ning viidi haiglasse.

http://ilmateade.delfi.ee/uudised/ilmateenistus-hoiatab-tormi-eest-sajab-lund-ja-tuiskab-teedele-voib-puid-langeda?id=84908319

https://www.facebook.com/teeilmakeskus/posts/1979522655459437&width=500