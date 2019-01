TORMIBLOGI | Lennuliikluses on paras kaos: Tallinnas maanduma pidanud lennuk pöördus Riiga tagasi. Teeolud on ülikehvad ning kahjuks toonud kaasa ka avariisid

Torm Soomes ja Eestis

Tallinna-Tartu maanteel Mäo ja Kose vahelisel teelõigul on teeolud keerulised.

Kärdlas kukkus keset linna puu maha.

Samal ajal kui Eestis ei näe lumetormi tõttu oma ninaotsastki kaugemal, võib Soomes näha imekaunist päikeseloojangut. Delfi fotograafi Madis Veltmani sõnul oli Helsingis vaikne ja laevasõit tagasi Eesti poole kulgeb rahulikult.

Kopenhaagenist tulnud lennuk tegi Eesti kohal neli tiiru ja pöördus siis Taani tagasi.

Elektrilevi on voolu taastanud 18 000 majapidamisesTugev tormituul on alates täna kella kolmest peamiselt Põhja- ja Lääne-Eestis ulatuslikult rikkeid tekitanud. Elektrilevi rikkebrigaadid on selle aja jooksul elektrivarustuse taastanud 18 000 majapidamises, kuid torm on päeva jooksul rikkeid juurde tekitanud. Kella 17:00 seisuga on vooluta veel 5600 klienti.„Loodame praegu, et tormi haripunkt on ületatud ja rikkeid enam väga palju juurde ei tule,“ ütles Elektrilevi juhtimiskeskuse juht Jüri Klaassen. Ta lisas, et hetkel veel vooluta olevatest majapidamistest loodetakse enamusele elektriühendus taastada tänase ja homse jooksul: „Brigaadid töötavad veel täna õhtul ja ka öösel selle nimel, et võimalikult paljud saaksid elektri tagasi. Kuid ka optimistlikuma prognoosi juures jääb mõnede klientide elektriühenduse taastamine reedesse“.Endiselt on kõige rohkem kliente vooluta Harjumaal (2400), teistest maakondadest on rohkem kliente vooluta Saaremaal (800), Hiiumaal (500), Järvamaal (500) ja Raplamaal (400). Operatiivset rikkeinfot näeb Elektrilevi katkestuste kaardilt: https://www.elektrilevi.ee/et/katkestuste-kaart/

Langenud puu Keila mõisapargis.

Mustamäel Kadaka puiesteel, Akadeemia tee ristmiku läheduses jäi Starshipi pakirobot lumme kinni.

Hiiumaal Roograhu sadamas on tormituuled pingiga natuke kunsti teinud.

http://tv.delfi.ee/uudised/video-laane-virumaal-soitis-veoauto-kraavi?id=84916021

http://forte.delfi.ee/news/auto/tuisuilma-abc-lulita-need-kaks-automaatfunktsiooni-autos-kohe-valja?id=84914273

Sellistes tingimustes maanduvad täna lennukid Tallinna lennujaamas.

Merel valitsev torm Pirita luikesid ei sega.

Heitlik ilm püsib ka lähipäevil. http://ilmateade.delfi.ee/uudised/lahipaevade-ilm-pusib-tuuline-ja-sajune?id=84915605

Teeolud:Täna pärastlõunal on teekatted põhi- ja suurematel tugimaanteedel valdavalt lumesegused, soolamärjad või soolaniisked. Mandri-Eestis puhub põhjatuul kiirusega 10-15 m/s, puhanguti kuni 15-20 m/s. Rannikualadel võivad tuuleiilid ulatuda kuni 27 m/s. Sõiduteed on lumised ning teedel tuiskab. Teeolud on talvised ning teedel on tõsine libeduse oht!Ilmaprognoosi kohaselt püsib täna õhtul ja öösel pilves ilm ning õhutemperatuurid langevad kuni -8 °C. Õhtul võib sadada lund ning tuisata. Mandri-Eestis võib põhjatuul öö jooksul mõnevõrra langeda, kuid ulatub endiselt puhanguti kuni 17 m/s. Ranniku aladel võivad tuuleiilid puhuda kuni 25 m/s. Öösel võib mitmel pool esineda vähest lund ning tuisata.Liiklejatel palume liigelda ettevaatlikult, varuda aega ning arvestada talviste tee- ja ilmastikuoludega!Meeldetuletuseks sõidukijuhtidele liiklemisel talvistes teeoludes:Libeduse oht on kõige suurem sildadel, viaduktidel, metsavahelistel teelõikudel, ristmike kiirendus- ja aeglustusradadel, bussipeatuste läheduses, raudteeülesõitudel jm. Neis kohtades toimub rohkem pidurdamisi ja kiirendamisi ning lumi ja jää lihvitakse kiiremini libedaks.

https://www.facebook.com/teeilmakeskus/posts/1980396715372031&width=500

Kui hommikul jäi Stockholmi lend ära, sest Arlanda lennuväljal oli ka lumekaos, siis praegu paistab seal päike. Loodetavasti rahuneb peatselt torm ka Eestis.

Täna kell 13.10 juhtus liiklusõnnetus Viljandimaal Sultsi- Abja-Paluoja teel Kulla külas, kus põrkasid libeduse tõttu kokku kaks autotl. Avarii tagajärjel paiskus Volkswagen Golf kraavi ning Volkswagen Transporter jäi teele pidama. Kella poole kolme paiku oli sündmuskohal ainult Volkwagen Golf. Antud teelõik on väga kurviline. Tee oli õnnetuskohal väga libe.Inimesed pääsesid õnnetusest ehmatusega!

Delfi fotograaf Madis Veltman on laevaga teel Tallinnas Helsingisse. Tema sõnul on merel olukord pigem rahulik ja laev ülemäära ka ei kõigu. "Tuul on võimas ja nii mõnigi hajameelne suitsetaja on välitekile minnes pidanud peast lennanud mütsi taga ajama," ütleb Veltman, aga rõhutab, et laevas on siiski väga rahulik.Laev väljus Tallinnas 13.30 ja jõudis Helsingisse täpselt 15.30 nagu ka piletil märgitud.

Praegused teeolud Lääne-Virumaal.

Lääne prefektuuri operatiivjuht Sander Peremees: „Lääne prefektuuri piirkonnas on täna politseile teatatud kolmest libeduse tõttu juhtunud liiklusõnnetusest. Kella 9 ajal saime teate, et Läänemaal Herjava külas Ääsmäe-Haapsalu-Rohuküla maantee 66. kilomeetril sõitis teelt välja kraavi sõiduauto Kia. Õnneks inimesed vigastada ei saanud. Kella 11.15 ajal sai politsei teate, et Järvamaal Võõbu külas Tallinn-Tartu-Võru-Luhamaa 72. kilomeetril on sõiduauto Toyota sõitnud teelt välja ja on kraavis katuse peal. Kiirabi vaatas autot juhtinud ja seal üksinda olnud naise üle, temaga oli õnneks kõik korras. Pealelõunal kella 13.50 ajal saime teate, et Sindis Pärnu maanteel sõitis libeda tee tõttu sõiduauto Mitsubishi vastu kaupluse hoone seina, mis sai kahjustada. Autot juhtinud 35-aastane naine oli kaine. Inimesed õnnetuses vigastada ei saanud. Teeolud on praegu muutlikud ja keerulised ning mitmel pool on tee väga libe. Arvestage sellega, olge ettevaatlikud ja valige oludele vastav sõidukiirus.“

https://www.facebook.com/TormiInfoEestis/videos/302695650451534/&show_text=0&width=560

http://www.delfi.ee/news/paevauudised/eesti/torm-segab-lennujaama-tood-moned-lennud-on-ara-jaanud-reisijatel-tuleb-olla-valmis-hilinemisteks?id=84914981

Paldiskis paiskus jõulupuu ümber.

Elektrilevi annab teada, et tegeleb jõudsasti riketega. Praeguseks on taastatud voolu rohkem kui 12 000 majapidamises, ent elektrita on veel 6000 kodu.http://www.delfi.ee/news/paevauudised/eesti/elektrilevi-on-voolu-taastanud-rohkem-kui-12-000-majapidamises-ent-6000-kodu-on-veel-elektrita?id=84914929

Sõit parvlaevaga Ahvenamaal:

Teekond, mis päädis sellega, et piloot otsustas, et pöördutakse ikka tagasi Riiga.

Lugeja saatis foto Rootsist Grisslehmanist.

Kell 14.20 saabuma pidanud Finnairi lend Helsingist on edasi lükatud. Kell 16 Berliinist saabuma pidanud AirBalticu lend hilineb pool tundi.

Kell 13.05 Tallinnas maanduma pidanud Air-Balticu lend Riiast ei saanud maanduda ja pöördus Riiga tagasi. Mitu teist lendu on hilinemas. Kell 14.15 maanduma pidanud LOTi lend Varssavist peaks saabuma kell 15.22. Kell 15.15 maanduma pidanud Ryanairi Düsselforfi lend hilineb pool tundi ja peaks maanduma kell 15.45.

http://forte.delfi.ee/news/varia/graafik-kui-korged-on-laanemerel-mollavad-hiidlained-vorreldes-tuntud-maamarkidega?id=84913887

http://www.delfi.ee/news/paevauudised/eesti/fotod-liiklusonnetus-sulges-laane-virumaal-kunda-podruse-pada-tee?id=84914191

https://www.facebook.com/delfi.ee/videos/266010124068000/&show_text=0&width=560

Elektrikatkestused Soome kaardil: https://twitter.com/Verkkouutiset/status/1080424268893167616

Tormimuljeid Hiiumaalt.

https://www.facebook.com/delfi.ee/videos/337724947063109/&show_text=0&width=560

https://twitter.com/PoderValdo/status/1080434666568593408?ref_src=twsrc%5Etfw

Kui liiklus Narva maanteel suletud, tuleb leida teine tee. Antud foto on tehtud Weizenbergi tänaval.

"Saaremaa, Laimjala: Vaja saag kätte võtta, muidu naabrimees ei saa õhtul töölt koju," kirjutab lugeja.

Arenguid Kadriorus.

http://www.delfi.ee/news/paevauudised/krimi/fotod-viljandimaal-porkasid-kokku-kaks-autot-uks-inimene-viidi-haiglasse?id=84913387

https://www.facebook.com/maaleht/videos/211257729814987/&show_text=0&width=560

Mitte kõikjal pole ilm praegu tormine. Üks lugeja saatis pildi Raplamaalt Kaiust.

https://g4.nh.ee/dgs/loader.php#id=239802

Liiklus on suletud Tallinna Ülikooli juurest Russalkani välja. Politsei on piirkonna lintidega sisse piiranud, kohal on päästjad. Liiklus on suunatud Poska tänavale.

Tallinnas Kadriorus kukkus mõni aeg tagasi puu trammiliinidele. Liiklus seal piirkonnas seisab.

Tormised ilmaolud Simunas. https://www.facebook.com/OIEESTIS/videos/341830236653192/&show_text=0&width=560

Trööstitu vaatepilt.

Kella 11.15 ajal sai politsei teate, et Järvamaal Võõbu külasTallinna–Tartu maantee 72. kilomeetril on sõiduauto Toyota sõitnud teeltvälja kraavi ja rullunud katuse peale. Kiirabi vaatas autot juhtinud ja seal üksinda olnud naise üle, temaga oli õnneks kõik korras.

http://maaleht.delfi.ee/news/maaleht/uudised/torm-vaikesaartel-pranglil-oodatakse-eesti-energia-luba-elektri-sisselulitamiseks?id=84911149

Vaatepilt Tallinna südalinnas.

Olukord lennujaamas.

http://www.delfi.ee/news/paevauudised/eesti/tormituul-voib-pohjustada-tallinna-lennujaamas-hilinemisi?id=84911511

"Lääne-virumaal Palmse külas on tuulega kukkunud mitmeid puid ning üks puudest kukkus peaaegu auto peale. Tuul väga kõva," kirjutab lugeja.

Avarii Tallinna-Tartu maanteel Ussisoo kandis.

Saku lähedal Männiku teel on tuul ümber lükanud suunaviida.

http://www.delfi.ee/news/paevauudised/eesti/fotod-tormituul-rasib-tallinna-langetab-puid-ja-lennutab-liiklusmarke?id=84910817

Võru elanikel on selles mõttes vedanud, et tuulehood seal pahandust ei tee. Sajab lihtsalt lund.

Soome tormikaart: https://twitter.com/forecasuomi/status/1080392402542649345

http://maaleht.delfi.ee/news/maaleht/uudised/otsepilt-pohjarannikult-tugev-tuul-tostab-laineid-uha-korgemaks?id=84910849

http://www.delfi.ee/news/paevauudised/valismaa/taani-suur-belti-sillal-hukkus-rongionnetuses-mitu-inimest?id=84910957

Teine lugeja viitas, et ilmaolud tekitavad paksu pahandust juba ka lennuliikluses. Näiteks on tühistatud 10.30 lend Tallinnast Stockholmi.

"Klooga ja Paldiski vahel puu kukkunud raudteele. Sellel lõigul ka asendusbussid," teatas lugeja.

Soomes tekitavad elektrikatkestused probleeme ka mobiiltelefonisidele. Häireid Elisa, DNA ja Telia võrkudes on üle riigi. Kohati võib levi täielikult puududa. Telia võrgus on probleeme eriti Ahvenamaal, Turu piirkonnas, Jyväskylä ja Mikkeli piirkonnas ja Vaasa ümbruses. Hädakõned peaksid siiski toimima ka häirete piirkonnas.

https://twitter.com/JuhaniRoiha/status/1080380706583400452

Kangasniemi, Soome: https://twitter.com/MatikainenMikaM/status/1080378181469769728

"Peterburi tee 47 / 1 maja ees . Hommikune tormikahju," kirjutab lugeja.

Antud foto on tehtud Süsta tänaval.

Tormikahjud Suurtüki tänaval.

Torm ei tekitanud laevaliiklusele nii suuri probleeme, kui kardeti, teatab Iltalehti. Viking Line’i ja Tallink Silja laevad pidid jätma peatuse Ahvenamaal vahele, aga muidu sujus teekond rahulikult. Tallink Silja kommunikatsioonijuhi Marika Nöjdi sõnul oli laevadel pettunud reisijaid, kes ootasid, et torm kõigutab rohkem. Laevadel valmistuti tormiks siiski, pannes kajutite vahelisse koridori oksekotte ja teipides baaris pudeleid riiulite külge kinni. Keelatud oli ka välistekile minek. https://twitter.com/MarikaNojd/status/1080377312699445248

Delfi lugeja jagas meiega videot Tallink Baltic Queeni pardalt. Ta tõdeb, et öö oli laeval talutav ja torm liialt laeva ei kõigutanud. "Eesti mehed on tublid meremehed!" kiidab lugeja.

Stockholmist Helsingisse saabunud reisiparvlaev Silja Serenade vajas hommikul kõva tuulega Helsingi sadamas puksiiri abi. Samas jõudis laev Helsingisse tund aega sõiduplaanijärgsest ajast varem. Alus ei peatunud tormi tõttu Ahvenamaal. Sinna jättis sisse põikamata veel kaks Tallink Silja Eesti ja Rootsi vahel sõitvat laeva.

"Teele kukkunud puu Raasiku-Kostivere maanteel," teavitas lugeja.

Soomes hilinevad rongid: https://twitter.com/NiiloSimojoki/status/1080365376557514752

Tugev tuul räsib Tallinnas ehitusobjekte ja lennutab merevett.https://g3.nh.ee/dgs/loader.php#id=239794

Soome ilmateenistus pani tormile nimeks Aapeli ja see tugevnes peaaegu orkaaniks. „Kökaris Bogskäris oli tuule kiiruse kümne minuti keskmine 32,5 m/s. See ületab endise Soome rekordi 31 m/s, mis on mõõdetud 1971, kaks korda 1975 ja 1995,” ütles meteoroloog Pauli Jokinen. Tuule kiirus Kökaris jääb veidi alla orkaani piiri ehk 33 m/s. Puhanguti ulatus tuule kiirus 41,6 m/s.

https://www.facebook.com/teeilmakeskus/videos/351978452299659/&show_text=0&width=476

Kalamajas tirib tuul majadelt katuseid (Foto: Facebooki Kalamaja grupp)

Läti lääne ja keskosale on antud tugeva põhjatuule tõttu oranž hoiatus. Tuule kiirus rannikualadel on puhanguti 23-28 meetrit sekundis. Kõige tugevam on tuul Kuramaa läänerannikul Ventspilsis, Pāvilostas ja Liepājas. Merest kaugemal ulatub tuule kiirus 16-22 meetrini sekundis. Riias ja Jūrmalas on tuule kiirus 22-26 meetrit sekundis.

Tugev tuul on jätnud tuhanded majapidamised elektrita: http://www.delfi.ee/news/paevauudised/eesti/tugev-tormituul-on-jatnud-tuhanded-majapidamised-elektrita?id=84909329

Eesti muusika- ja teatriakadeemia saalikompleksi ehitusplatsi juures on kõik kohad penoplatsi täis. Tuul on oma töö teinud...

Päästeametilt mõned olulised soovitused, kuidas tormi ajal käituda: * Korja õuest kokku kerged esemed ja lahtine mööbel. * Pargi sõiduk lagedale või garaaži. * Püsi siseruumides. * Arvesta võimalike elektrikatkestustega. * Ära sõida autoga. Kui sõit on vältimatu, vali sobiv sõidukiirus ning arvesta teele langeda võivate puudega. * Hoia eemale maha langenud elektriliinidest. Teavita neist Eesti Energiat numbril 1343 ja Häirekeskust numbril 112. * Inimvigastuste ja otsest ohtu põhjustavate purustuste korral helista hädaabinumbril 112.

"Varem polegi juhtunud, et tuule tõttu müts peast lendaks," rääkis üks tallinlanna Delfile. Ta kiirustas veidi enne kella kaheksat tööle. Teine lugeja märkis: "Raskus tuleks tasku panna tööle minnes, et minema ei lendaks." Lühidalt öeldes: pealinnas on väga tuuline. Temperatuur oli kaheksa paiku veidi alla null kraadi.

https://www.facebook.com/teeilmakeskus/videos/381241139317468/&show_text=0&width=476

Juba on Eestiski päästeametit teavitatud murdunud puudest. Kella 6.24 ajal käisid päästjad Saaremaa vallas Võhma külas eemaldamas teelt murdunud puud. Kella 6.44 ajal aga käidi teedelt murdunud puid eemaldamas Nasva alevikus ja Vintri külas. Kella 7.23 ajal eemaldati murdunud puu teelt Sauaru külas.

Kella 7.26 ajal eemaldasid päästjad Rapla vallas Koikse külas teelt murdunud puu.

http://www.delfi.ee/news/paevauudised/eesti/tormituule-parast-katkes-praamiliiklus-mandri-ja-hiiumaa-vahel?id=84909159

Soomet tabanud talvetorm on ennast tunda andnud ka Skandinaavias. Rootsi ilmateenistus SMHI andis Stockholmi ja Uppsala piirkonnale teise astme tugeva tuule hoiatuse. Upplandi rannikul mõõdeti tuule kiiruseks maksimaalselt 38,5 meetrit sekundis. Kell neli hommikul oli 100 000 kodumajapidamist ilma elektrita. Teedel on palju murdunud puid. Suletud on Rootsi ja Taani vaheline Öresundi sild ja teised suured sillad Taanis.

Tänase ööpäeva jooksul mõõdetud tugevaimad tuuleiilid Soomes: https://twitter.com/AnniinaValtonen/status/1080330495232225280

Soomes on seoses lumesajuga nähtud ka välku, mis on talvel väga haruldane. https://twitter.com/AnniinaValtonen/status/1080280315812286464

Öösel mõõdeti Soome mõõtmise ajaloo tugevaimad tuuled merealadel, kui Ahvenamaa Märketi ilmajaamas mõõdeti tuule keskmiseks kiiruseks 32,4 meetrit sekundis. Puhanguti ulatus tuule kiirus 40,2 meetrini sekundis. Soome ilmateenistuse teatel nimetatakse orkaaniks tormi, kus tuule keskmine kiirus on vähemalt 33 meetrit sekundis. Puhanguti ületas tuule kiirus orkaani piiri ka Mustasaari, Maalahti ja Kalajoki mõõtejaamades. Selkämerel oli laine kõrgus 7,9 meetrit, mis ületas varasema rekordi 6,5 meetrit.

Ahvenamaa häirekeskuse häirepealik Johan Ehn ütles Ylele, et inimesi kutsutakse üles kodudes püsima ning liiklusesse ega avalikesse kohtadesse mitte minema. Ahvenamaa teedel on palju murdunud puid ja väljas liikumine ei ole ohutu. Suures osas saarestikust puudub elekter.

Liiklusjuhtimiskeskus andis kella 6.20 paiku teada, et täna varahommikul on teekatted põhi- ja suurematel tugimaanteedel märjad, soolamärjad või lumesegused. Paiguti sajab vihma või lörtsi. Teetemperatuurid on enamasti nullilähedased, mistõttu võivad teed olla ka libedad. Rõhutati: liiklejatel palume liigelda ettevaatlikult, varuda aega ning arvestada tee- ja ilmastikuoludega!

Stockholmist Tallinna teel olnud Baltic Queen Ahvenamaal tormi tõttu peatust ei teinud.

Allikas: Twitter

Meteoroloog viitab, et sajuala liigub nüüd lõunasse. https://twitter.com/AnniinaValtonen/status/1080310723648073728?ref_src=twsrc%5Etfw

Meteoroloog Anniina Valtoneni postitus ilmestab praeguseid ilmaolusid eredalt. https://twitter.com/AnniinaValtonen/status/1080270906692435973?ref_src=twsrc%5Etfw

Ilta-Sanomat kirjutab, et ühes mõõtmispunktis (Märket - kaljulaid Läänemeres Ahvenamaa läänepiiril) mõõdeti tuule kiiruseks koguni 40,1 meetrit sekundis.

Silja Serenade pardal Stockholmist Helsingisse sõitnud mees kirjeldas Ilta-Sanomatele, et inimesed on olnud rahulikud, kuigi laev rappus tugevalt. Ta rääkis, et restoranis kleepisid töötajad osad pudelid isegi teibiga põranda külge. Laevatekile muidugi reisijaid ei lubata.

Ilmaolud on Eestis praegugi kehvad ning tuule kiirus kasvab. Lugeja saatis pildi, et näiteks Tallinnas Kadriorus oli restorani Antrecote hoovis olid tuuleiilid varju pikali puhunud.

Kahjuks on olnud ka mitmeid avariisid. Helsingin Sanomat kirjutab, et näiteks Ypäjä vallas sõitis buss teelt välja. Sõidukis oli 18 inimest, neist kaks sai kergemaid vigastusi ning viidi haiglasse.

http://ilmateade.delfi.ee/uudised/ilmateenistus-hoiatab-tormi-eest-sajab-lund-ja-tuiskab-teedele-voib-puid-langeda?id=84908319

https://www.facebook.com/teeilmakeskus/posts/1979522655459437&width=500