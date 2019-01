TORMIBLOGI | Eestis kisub tormiseks: üle riigi on teateid teele langenud puudest ning tuhanded majapidamised on elektrita. Soomes jäi napilt puudu ajaloo esimesest orkaanist

Tuul tõusis ööl vastu tänast Soomes ebatavaliselt tugevaks - kohati üle 40 meetri sekundis. Probleeme oli laevaliiklusega, mõned laevad ei peatunud plaanipäraselt Ahvenamaal (nii oli ka õhtuse Tallinn-Stockholm laevaga). Kuna meri pole jääs, on lained eriti kõrged.Lund võib maha tulla paiguti kuni 20 sentimeetrit. Päeva peale peaks tormi hoog siiski raugema ja sadu lõppema.

Soome maanteeamet on hoiatanud, et teeolud on täna hommikul üle riigi kehvad, paljud teed on praktiliselt läbimatud. Ahvenamaal on kohalikud võimuesindajad soovitanud võimalusel pigem kodus püsida. Päästjad on saanud väga palju väljakutseid, paljud seotud teele langenud puudega.

Teele langenud puudega on juba probleeme ka Eestis. Lisaks sellele on tuhanded kodud elektrita. Olgu võrdluseks märgitud, et Soomes oli viimatise seisu kohaselt elektrita vähemalt 70 000- 80 000 majapidamist.

Eesti ilmateenistus hoiatas, et päeval sajab ja tuiskab kõikjal üle Eesti. Puhub põhjatuul 10-15, puhanguti 20 m/s. Saartel ja läänerannikul puhub põhjatuul 17-22, puhanguti 27, saarte rannikul kuni 30 m/s.