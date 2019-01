Torm tekitab probleeme Soome-Rootsi vahelisele laevaliiklusele

Meteoroloogid ennustavad järjest hullemat tormi, Soomes võib ühe korraga maha tulla 20 sentimeetrit lund, vahendas Iltalehti.

Kuna torm muutub järjest hullemaks ja peaks saavutama tipu täna öösel, on juba tühistatud kell 18.30 Mariehamnist Kapellskäri sõitma pidanud Rosella väljumine.

Tallink Silja laevad on seni sõitnud graafikujärgselt. Tuleva öö suurim küsimus on, kas laevad teevad peatuse Mariehamnis või mitte. Samuti võib laev hilineda, sest reisijate mugavuse huvides võidakse piirata laeva kiirust, et see ei loksuks liigselt lainetel.