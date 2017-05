Tooride ja leiboristide toetus hakkab nädal enne valimisi võrdsustuma

Suurbritannia peaministri Theresa May konservatiivide edu kahanes poolteist nädalat enne üldvalimisi Jeremy Corbyni leiboristide ees veelgi.

Värske YouGovi avaliku arvamuse küsitluse kohaselt juhivad toorid leiboristide ees seitsme protsendipunktiga, mis on nende jaoks selle aasta halvemuselt teine tulemus ja mida on kahe protsendipunkti võrra vähem kui pelgalt nädala eest. Ainuüksi kahe nädalaga on konservatiivide toetus langenud 12 protsendipunkti võrra.

Küsitluse kohaselt toetab konservatiive 43% ja leiboriste 36% hääleõiguslikest kodanikest. Väiksemate erakondade toetusreiting püsis sel nädalal endiselt muutumatuna, olles liberaaldemokraatidel üheksa ja paremäärmuslikul Iseseisvusparteil neli protsenti.

Tooride langust arvamusküsitlustes seostatakse nende värske valimisprogrammiga, mis näeb sotsiaalhoolekandes ette olulisi muudatusi, sh jõukamatelt pensionäridelt riigipoolse toetuse võtmist ja õpilastele tasuta koolilõunate kaotamist. Leiboristid lubavad sotsiaalteenusi mitte kärpima hakata.

Üldvalimised toimuvad 8. juunil.