Tooride edu leiboristide ees kahanes ka valimiste-eelsel nädalal

Suurbritannia peaministri Theresa May konservatiivide edu kahanes vähem kui nädal enne üldvalimisi Jeremy Corbyni leiboristide ees peaaegu küsitluse veaprotsendi piiresse.

Värske YouGovi avaliku arvamuse küsitluse kohaselt juhivad toorid leiboristide ees nelja protsendipunktiga, mis on nende jaoks selle küsitluse puhul aasta halvim tulemus ja mida on kolme protsendipunkti võrra vähem kui pelgalt nädala eest. Ainuüksi kolme nädalaga on konservatiivide toetus langenud 15 protsendipunkti võrra.

Küsitluse kohaselt toetab konservatiive 42% ja leiboriste 38% hääleõiguslikest kodanikest. Väiksemate erakondade toetusreiting püsis sel nädalal jätkuvalt muutumatuna, olles liberaaldemokraatidel üheksa ja paremäärmuslikul Iseseisvusparteil neli protsenti.

Alles mõne kuu eest edestas peaminister Theresa May partei leiboriste pea 20 protsendipunktiga. Tooride toetus hakkas hoogsalt kukkuma pärast nende seekordse valimisprogrammi avalikuks tulekut, mis näeb sotsiaalhoolekandes ette suuri muudatusi, sh jõukamatelt pensionäridelt riigipoolse toetuse võtmist ja õpilastele tasuta koolilõunate kaotamist.

Täna jätkavad erakonnad valimiskampaaniat pärast ühepäevast pausi seoses terrorirünnakutega Londonis.