Toori sai rassistliku sõna kasutamise eest parlamendist sule sappa

Suurbritannia peaminister Theresa May otsustas teisipäeval kõrvaldada ametist oma erakonna parlamendisaadiku Anne Marie Morrise sõna „n**ger“ kasutamise eest.

„Suurbritannia lahkumine Euroopa Liidust hakkab mõjutama kõigest seitset protsenti praegu Suurbritannias kasutusel olevatest finantsteenustest. Kindlasti on palju inimesi, kes tahaksid mulle siinkohal vastu vaielda. Ütleksin vaid, et tuleb uurida detaile, sest olukord ei ole nii hukatuslik,“ alustas Morris parlamendi komitee kohtumisel teisipäeval.

„Nüüd jõuame aga asja tuumani,“ ütles Morris, kasutades ingliskeelset väljendit „ni**er in the woodpile“ (otsetõlkes „n**ger puuriidas“), „mis juhtub, kui Euroopa Liiduga lepet ei sõlmita?“

Morrison vabandas vahetult pärast skandaali puhkemist tundliku sõna kasutamise pärast, kuid peaminister May meelest oli sõnavõtt lubamatult šokeeriv ja vastuvõetamatu, mistõttu ta otsustas, et hoolimata sellest, et saadik öeldut kahetses, tuleb ta oma ametikohalt tagandada.

„Taoline kõneviis ei kuulu tänapäeva poliitikasse ja ma palusin ta kohe kõrvaldada,“ teatas May.