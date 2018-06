Toomas Hendrik Ilves: kui Venemaa Eestit ründab, võib ta kaotada isegi Omski ja Tomski, rääkimata Peterburist

President Toomas Hendrik Ilves andis intervjuu Ukraina väljaandele Jevropeiska Pravda, kus temalt küsiti muu hulgas Vene ohu kohta Eestile.

Kas on olemas Vene oht Eestile, küsis Jevropeiska Pravda.

„Sõjalises mõttes võib-olla ei ole. Ja just see on meie NATO liikmelisuse eelis. Artikkel 5 annab kaitse. Loomulikult, Venemaa võib Eestit rünnata, aga varsti pärast seda võib ta kaotada isegi Omski ja Tomski, rääkimata Peterburist. Nad peavad seda meeles. Mis puudutab teist ohtu, siis loomulikult ei ole muutunud kampaania minu maa diskrediteerimiseks, mis kestab juba 27 aastat. Ka Ukrainas mõistetakse kahtlemata, millest jutt käib, sest teil on ka täpselt samasugune probleem Venemaa poolt juttudega „natsidest” ja „huntast”. Ja see oht on tõesti ohtlik. Läänes jätkub „kasulikke idioote” ja senimaani on meediaväljaandeid, mis sellest kinni haaravad,” rääkis Ilves.

Küsimusele, kas ta usub võimalust, et Venemaa muutub sellisel määral, et oht tema poolt kaob, vastas Ilves: „Jah. Ma ei arva, et agressioon on osa venelaste geneetilisest koodist!”