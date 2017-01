Toomas Hendrik Ilves: kui ma pojaga Soome reisin, lastakse poeg Ameerika passiga läbi, mind Eesti passiga peetakse kinni

Toomas Hendrik Ilves rääkis intervjuus Hollandi ajalehele NRC Handelsblad Euroopa erimeelsustest ja lõhedest ning pakkus oma retsepte nendest ülesaamiseks.

„Kergem on osta Lapimaal pudel portveini Portugalist kui kinkida Eestist MP4 kaudu üks laul kellelegi Lätis,“ ütles Ilves.

Hollandi ajakirjanik kohtub Ilvesega Euroopa julgeolekule pühendatud konverentsi ajal ühe Varssavi hotelli fuajees, kus ta tsiteerib USA endist presidenti Ronald Reaganit: „Vabadus pole väljasuremisest kunagi kaugemal kui üks sugupõlv.“

Mis on pudelil portveinil vabadusega pistmist?

„Palju! Euroopal on ühisturg kaupadele, aga ta ei suuda seda laiendada teenusepakkumisele ja andmetele. Minu naine töötab Lätis ja ma tahtsin talle ühe laulu saata. Võimatu! Juba aastaid räägime me Euroopa andmeturust. Me peame EL-i kiiresti muutuva ja meist igakülgselt mööda mineva maailmaga kaasajastama. Aga liikmesriigid suudavad harva milleski kokku leppida. Prantsusmaal vahistatakse Uberi esimene ja teine mees, digitaalses Eestis peame me Uberit suurepäraseks,“ rääkis Ilves.

Loe veel

„Me kasvame teineteisest lahku. Keegi ei anna järele. EL oli pikka aega idabloki riikidele eeskujuks. Suure turuna, majandusblokina, mis rääkis ühel häälel, oli EL-il poliitilist jõudu. See meelitas pajusid ligi ja hoidis vaenlased eemal. Nüüd, kui siseturg stagneerub ja majandusblokk on nii lõhenenud, et suudab vaevalt kena Kanadaga majanduslepingut sõlmida – nüüd poliitiline jõud väheneb. Euroopa nõrgeneb. Meie vaenlased saavad sellest kasu. Nad hirmutavad meid. Nad mängivad Euroopa riigid teineteise vastu välja. Minu maa piirneb Venemaaga. Ma tean, millest ma räägin,“ ütles Ilves.

NRC Handelsblad küsis Ilveselt, kas ta usub, et Venemaa tungib Balti riikidesse sisse.

„Seda ma ei tea. Küll tean ma, et kui see juhtub, peavad kõik jõud ühendama,“ ütles Ilves.

Ilvese sõnul on eurokriis vanu kultuurilisi erinevusi põhja ja lõuna vahel suurendanud ja teravdanud. Samal viisil suurendab pagulaskriis vana lõhet Ida-Euroopa ja Lääne-Euroopa riikide vahel.

„Kui ma oma pojaga Eestist Soome reisin, lastakse tema tollist läbi. Temal on Ameerika pass. Minul on Eesti pass ja mind peetakse kinni: „Mida sa tegema hakkad?““ rääkis Ilves Hollandi lehele.

„Eesti, vaene väike maa oli pärast 1989. aastat halvas seisus. Me võisime kas oodata, kuni keegi meile appi tuleb, või ise tulevikku määrata ja tugevalt reformida. Me tegime viimast. See oli paljudele raske, aga ka väga lõbus. Kui ma Washingtonis suursaadik olin, sõitsin ma ise ringi, sest palkasin pigem atašee kui autojuhi. Mõnikord ei makstud meile palka ja ma laenasin pangast raha, et üüri maksta. See oli teerajamine. See teenis ühte eesmärki: vabadust. Keegi selline nagu Lech Wałęsa on selle eest võidelnud. Noored eurooplased unustavad selle ära. Meil on nii hästi läinud, et me võtame iga muudatust ohuna,“ ütles Ilves.

Milline on Ilvese retsept Euroopale?

„Lõpetage virisemine ja moderniseeruge. Hoolitsege, et soomlane saaks oma ravimid Eestist või Saksamaalt lihtsa, Euroopa, digitaalse retseptiga. Tegutsegem koos küberkuritegevuse vastu, mitte iga riik eraldi. Minu jaoks on ühtne Euroopa andmeturg kogu Euroopa projekti metafoor. See on investeering tuleviku majandusse ning eelkõige moraalne investeering. See tähendab, et te ei karda. Et te seisate teatud saavutuste eest ja usute iseendasse. Ja et te ütlete: andke aga ette,“ lausus Ilves.